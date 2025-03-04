Одеські трамваї змінюють маршрути - деталі

18-й трамвай. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Рух трамвайного маршруту №18 в Одесі наразі тимчасово призупинено. А вагони 17-го відтепер курсуватимуть лише до 6-ї станції Великого Фонтану.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

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Трамвай №18

Трамвай №18 раніше йшов від Куликового поля до 16-ї станції Великого Фонтану. Замість нього тимчасово курсуватимуть маршрутні таксі. Тому вартість поїздки по цьому напрямку підвищиться з 15 до 20 гривень.

Трамвай № 17

Трамвайний маршрут №17 курсуватиме за спрощеним маршрутом: Куликові поле — 6 станція Великого Фонтану в кількості 4 одиниці (з інтервалом 8-9 хв.). Раніше ці вагони доїжджали до 11-ї станції. Працюватиме — з шостої ранку до 21:26.

Вартість проїзду в громадському транспорті сьогодні складає: 15 гривень у трамваях та 20 — у маршрутних таксі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про подорожчання проїзду до Південного. А також про новий розклад деяких поїздів.