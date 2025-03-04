Одесские трамваи меняют маршруты - детали

18-й трамвай. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Движение трамвайного маршрута №18 в Одессе пока временно приостановлено. А вагоны 17-го отныне будут курсировать только до 6-й станции Большого Фонтана.

Об этом сообщили на официальном канале города.

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Трамвай №18

Трамвай №18 ранее шел от Куликова поля до 16-й станции Большого Фонтана. Вместо него временно будут курсировать маршрутные такси. Поэтому стоимость поездки по этому направлению повысится с 15 до 20 гривен.

Трамвай № 17

Трамвайный маршрут №17 будет курсировать по упрощенному маршруту: Куликово поле — 6 станция Большого Фонтана в количестве 4 единицы (с интервалом 8-9 мин.). Ранее эти вагоны доезжали до 11-й станции. Работать будет — с шести утра до 21:26.

Стоимость проезда в общественном транспорте сегодня составляет: 15 гривен в трамваях и 20 — в маршрутных такси.

Напомним, недавно мы писали о подорожании проезда до Южного. А также о новом расписании некоторых поездов.