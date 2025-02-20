Рух поїздів на Одесу пришвидшили

Одеський залізничний вокзал. Фото: УСІ

Завдяки реконструкції залізничної інфраструктури в нашому регіоні вдалося прискорити поїзди на Одеському напрямку на 2 години. А потяг зі столиці прибуватиме відтепер швидше на 3 години.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

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Відтепер поїзди з Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рогу приходитимуть до нашого міста не о 07:25, як раніше, а о 05:25.

№51/52 Запоріжжя — Одеса

№53/54 Дніпро — Одеса

253/254 Кривий Ріг — Одеса

Крім того, прискорили рух поїзду №148/147 Київ — Одеса. Тепер він прибуватиме о 06:15 (раніше — о 09:15).

Ціни на квитки

Додамо, ціни квитків на поїзди до Одеси починаються з 317 гривень (на потяг з Дніпра). Квиток для мандрівників із Запоріжжя — 393 гривні. А на поїздку з Кривого Рогу вартість починається з 553 гривень. Дістатися до нашого міста з Київа можна щонайменше за 684 гривні. В Укрзалізниці нагадують пасажирам: не забувати брати з собою паспорти та документи на дітей.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про шахрайство з оплатою за парковки. А також про контейнеровози, які повертаютсья до Одеського порту.