Движение поездов на Одессу ускорили

Одесский железнодорожный вокзал. Фото: ВСЕ

Благодаря реконструкции железнодорожной инфраструктуры в нашем регионе, удалось ускорить поезда на Одесском направлении на 2 часа. А поезд из столицы будет прибывать отныне быстрее на 3 часа.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

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Отныне поезда из Запорожья, Днепра и Кривого Рога будут приходить в наш город не в 07:25, как раньше, а в 05:25.

№51/52 Запорожье — Одесса

№53/54 Днепр — Одесса

253/254 Кривой Рог — Одесса

Кроме того, ускорили движение поезда №148/147 Киев — Одесса. Теперь он будет прибывать в 06:15 (раньше — в 09:15).

Цены на билеты

Добавим, цены билетов на поезда в Одессу начинаются с 317 гривен (на поезд из Днепра). Билет для путешественников из Запорожья — 393 гривны. А на поездку из Кривого Рога стоимость начинается с 553 гривен. Добраться до нашего города из Киева можно минимум за 684 гривны. В Укрзализныце напоминают пассажирам: не забывать брать с собой паспорта и документы на детей.

Напомним, недавно мы писали о мошенничестве с оплатой за парковки. А также о контейнеровозах, которые возвращаются в Одесский порт.