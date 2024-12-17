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На блокпосту одесит відправив до лікарні гвардійця — подробиці

17 грудня 2024 10:26
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесит збив нацгвардійця на блокпосту, фото
Пошкоджена автівка. Фото: поліція Одеської області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На блокпосту на Старокиївській дорозі водій Ford влаштував ДТП. До лікарні потрапили двоє людей, один з них — військовослужбовець Національної гвардії. 

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області

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Що сталося

За попередніми даними, 51-річний водій Ford врізався в автомобіль Honda, який зупинився попереду для перевірки документів. Від удару Ford відкинуло в бік і він збив нацгвардійця. 

На блокпосту одесит відправив до лікарні гвардійця — подробиці - фото 1
Пошкоджена автівка. Фото: поліція Одеської області

Водії обох автівок отримали тілесні ушкодження. Гвардійця та пасажира Ford доставили до лікарні з різними травмами.

За словами поліцейських, винуватець ДТП мав ознаки алкогольного сп'яніння. Правоохоронці почали розслідування й встановлюють всі обставини події. 

Нагадаємо, в Одесі виправдали чоловіка, який збив нацгвардійців і намагався їх добити. Також на Одещині водій наїхав на прикордонників. Одна людина загинула.

ДТП Одеса аварія Нацгвардія Новини Одеси

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