Одесит збив нацгвардійця на блокпосту, фото

Пошкоджена автівка. Фото: поліція Одеської області

На блокпосту на Старокиївській дорозі водій Ford влаштував ДТП. До лікарні потрапили двоє людей, один з них — військовослужбовець Національної гвардії.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Що сталося

За попередніми даними, 51-річний водій Ford врізався в автомобіль Honda, який зупинився попереду для перевірки документів. Від удару Ford відкинуло в бік і він збив нацгвардійця.

Пошкоджена автівка. Фото: поліція Одеської області

Водії обох автівок отримали тілесні ушкодження. Гвардійця та пасажира Ford доставили до лікарні з різними травмами.

За словами поліцейських, винуватець ДТП мав ознаки алкогольного сп'яніння. Правоохоронці почали розслідування й встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, в Одесі виправдали чоловіка, який збив нацгвардійців і намагався їх добити. Також на Одещині водій наїхав на прикордонників. Одна людина загинула.