На Одещині водій ВАЗ на смерть збив прикордонника

ВАЗ наїхав на прикордонників. Фото: ДПСУ

На контрольному посту поблизу села Яськи на Одещині сталася смертельна ДТП. Одна людина загинула, ще одна травмована. Водія затримали.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби у вівторок 3 грудня.

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Обставини трагедії

За попередньою інформацією 66-річний водій ВАЗ не дотримався знаків обмеження швидкості й наїхав на прикордонний наряд. Один з військовослужбовців загинув на місці. Іншого з численними травмами доставили до лікарні.

Поліція розпочала розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Що відомо про загиблого

У ДПСУ повідомили, що загинув 36-річний інспектор прикордонної служби Білгород-Дністровського загону Денис Дубровський. Він служив у загоні з 2020 року, а до того працював в Азово-Чорноморському управлінні. У загиблого залишилися дружина, син і донька.

Інспектор прикордонної служби Денис Дубровський. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, на Одещині водій збив пенсіонерку на пішохідному переході. Раніше ми писали про те, що маршрутка врізалась у тягач. Постраждали пасажири.