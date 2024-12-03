На Одещині водій ВАЗ на смерть збив прикордонника

На Одещині водій наїхав на прикордонників — є загиблий
На контрольному посту поблизу села Яськи на Одещині сталася смертельна ДТП. Одна людина загинула, ще одна травмована. Водія затримали.
Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби у вівторок 3 грудня.
Обставини трагедії
За попередньою інформацією 66-річний водій ВАЗ не дотримався знаків обмеження швидкості й наїхав на прикордонний наряд. Один з військовослужбовців загинув на місці. Іншого з численними травмами доставили до лікарні.
Поліція розпочала розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.
Що відомо про загиблого
У ДПСУ повідомили, що загинув 36-річний інспектор прикордонної служби Білгород-Дністровського загону Денис Дубровський. Він служив у загоні з 2020 року, а до того працював в Азово-Чорноморському управлінні. У загиблого залишилися дружина, син і донька.
Нагадаємо, на Одещині водій збив пенсіонерку на пішохідному переході. Раніше ми писали про те, що маршрутка врізалась у тягач. Постраждали пасажири.
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