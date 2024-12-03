В Одесской области водитель ВАЗ насмерть сбил пограничника

На Одесчине водитель наехал на пограничников — есть погибший
На контрольном посту вблизи села Яськи в Одесской области произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, еще один травмирован. Водитель задержан.
Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы во вторник, 3 декабря.
Обстоятельства трагедии
По предварительной информации, 66-летний водитель ВАЗ не придерживался знаков ограничения скорости и наехал на пограничный наряд. Один из военнослужащих погиб на месте. Другого с многочисленными травмами доставили в больницу.
Полиция начала расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Что известно о погибшем
В ГНСУ сообщили, что погиб 36-летний инспектор пограничной службы Белгород-Днестровского отряда Денис Дубровский. Он служил в отряде с 2020 года, а до этого работал в Азово-Черноморском управлении. У погибшего остались жена, сын и дочь.
Напомним, в Одесской области водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Раньше мы писали, что маршрутка врезалась в тягач. Пострадали пассажиры.
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