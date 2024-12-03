В Одесской области водитель ВАЗ насмерть сбил пограничника

ВАЗ наехал на пограничников. Фото: ГПСУ

На контрольном посту вблизи села Яськи в Одесской области произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, еще один травмирован. Водитель задержан.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы во вторник, 3 декабря.

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Обстоятельства трагедии

По предварительной информации, 66-летний водитель ВАЗ не придерживался знаков ограничения скорости и наехал на пограничный наряд. Один из военнослужащих погиб на месте. Другого с многочисленными травмами доставили в больницу.

Полиция начала расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Что известно о погибшем

В ГНСУ сообщили, что погиб 36-летний инспектор пограничной службы Белгород-Днестровского отряда Денис Дубровский. Он служил в отряде с 2020 года, а до этого работал в Азово-Черноморском управлении. У погибшего остались жена, сын и дочь.

Инспектор пограничной службы Денис Дубровский. Фото: ГНСУ

Напомним, в Одесской области водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Раньше мы писали, что маршрутка врезалась в тягач. Пострадали пассажиры.