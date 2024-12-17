Одессит сбил нацгвардейца на блокпосту, фото

Поврежденный автомобиль. Фото: полиция Одесской области

На блокпосту на Старокиевской дороге водитель Ford устроил ДТП. В больницу попали два человека, один из них — военнослужащий Национальной гвардии.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Что произошло

По предварительным данным, 51-летний водитель Ford врезался в автомобиль Honda, остановившийся впереди для проверки документов. От удара Ford отбросило в сторону и сбил нацгвардейца.

Поврежден автомобиль. Фото: полиция Одесской области.

Водители обоих автомобилей получили телесные повреждения. Гвардейца и пассажира Ford доставили в больницу с разными травмами.

По словам полицейских, виновник ДТП обладал признаками алкогольного опьянения. Правоохранители начали расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Одессе оправдали мужчину, который сбил нацгвардейцев и пытался их добить. Также на Одесчине водитель наехал на пограничников. Один человек погиб.