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На бойовому чергуванні у Чорному морі 7 ворожих кораблів

27 березня 2023 13:36
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На бойовому чергуванні у Чорному морі 7 ворожих кораблів
Окупанти тримають напоготові один носій крилатих ракет
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів.  З них  один —  носій крилатих ракет "Калібр": загальний залп до 4 ракет.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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"Станом на 27 березня  в Чорному морі перебувають  7 ворожих кораблів, в Азовському — два. Також в Середземному морі зафіксовано  до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет",— йдеться у повідомленні. 

ВМС ЗСУ зазначають, що за добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря — 24 судна, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря — 38 суден, з них 12 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"Зазначимо,що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", — розказали у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, розвідка Великобританії повідомила, що флот  рф у Севастополі перебуває у постійній небезпеці через можливі атаки безпілотниками. Загроза знищення українськими надводними дронами сковує дії окупантів.

Фото: armyinform

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