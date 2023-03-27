На бойовому чергуванні у Чорному морі 7 ворожих кораблів

Окупанти тримають напоготові один носій крилатих ракет

В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів. З них один — носій крилатих ракет "Калібр": загальний залп до 4 ракет.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

"Станом на 27 березня в Чорному морі перебувають 7 ворожих кораблів, в Азовському — два. Також в Середземному морі зафіксовано до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет",— йдеться у повідомленні.

ВМС ЗСУ зазначають, що за добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря — 24 судна, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря — 38 суден, з них 12 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"Зазначимо,що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", — розказали у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, розвідка Великобританії повідомила, що флот рф у Севастополі перебуває у постійній небезпеці через можливі атаки безпілотниками. Загроза знищення українськими надводними дронами сковує дії окупантів.

Фото: armyinform