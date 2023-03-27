На боевом дежурстве в Черном море 7 вражеских кораблей

Оккупанты держат наготове один носитель крылатых ракет

В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей. Из них один — носитель крылатых ракет "Калибр": общий залп до 4 ракет.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

"По состоянию на 27 марта в Черном море находятся 7 вражеских кораблей, в Азовском — два. Также в Средиземном море зафиксировано до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет", — говорится в сообщении.

ВМС ВСУ отмечают, что за сутки, в интересах россии, проход Керчь-Еникальским проливом совершили: в Азовское море — 24 судна, из них 3 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор. В Черное море – 38 судов, из них 12 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"Отметим, что россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — рассказали в ВМС ВСУ.

Напомним, разведка Великобритании сообщила, что флот россии в Севастополе находится в постоянной опасности из-за возможных атак беспилотниками. Угроза уничтожения украинскими надводными дронами сковывает действия оккупантов.

Фото: armyinform