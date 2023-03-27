На боевом дежурстве в Черном море 7 вражеских кораблей
В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей. Из них один — носитель крылатых ракет "Калибр": общий залп до 4 ракет.
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
-
В россии застрелился командир десантников Дмитрий Лисицкий: что известно
-
Жена Павлика с синяками под глазами рассказала о самочувствии после пластических операций: фото
-
Как будут наказывать украинских уклонистов, бежавших за границу
-
Количество жертв в результате обстрела Славянска россиянами возросло
-
Политолог сказал, чем угрожают кадровые перестановки во власти во время войны
-
Стая розовых пеликанов прилетела в Тузловские лиманы
-
Залужный наградил "Золотым крестом" Руслана Зубарева: детали
-
Около 80% украинцев стали больше интересоваться историей Украины, — результаты КМИС
-
Суд отклонил иски Черновецкого против "Зеркала недели": чего требовал экс-мер Киева
-
Укрпочта введет новую услугу для тех, кто занимается онлайн-торговлей
"По состоянию на 27 марта в Черном море находятся 7 вражеских кораблей, в Азовском — два. Также в Средиземном море зафиксировано до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет", — говорится в сообщении.
ВМС ВСУ отмечают, что за сутки, в интересах россии, проход Керчь-Еникальским проливом совершили: в Азовское море — 24 судна, из них 3 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор. В Черное море – 38 судов, из них 12 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.
"Отметим, что россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — рассказали в ВМС ВСУ.
Напомним, разведка Великобритании сообщила, что флот россии в Севастополе находится в постоянной опасности из-за возможных атак беспилотниками. Угроза уничтожения украинскими надводными дронами сковывает действия оккупантов.
Фото: armyinform