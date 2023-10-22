На бойовому чергуванні в Середземному морі присутній ворожий ракетоносій

Ворожий флот у морі. Фото: google

Станом на 22 жовтня корабельне угруповання ворожого флоту розгорнуто в кількості 7 одиниць. У Середземному морі на чергуванні наразі присутній ракетоносій з "Калібрами".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблі;

у Середземному морі 3 ворожих кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет;

в Азовському морі корабельне угрупування відсутнє

Рух морем не зупинявся

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальським каналом здійснили:

до Азовського моря — 19 суден, з них 5 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 15 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що через шторм і мінливу погоду Росія згорнула своє корабельне угрупування у Чорному морі, але рівень ракетної небезпеки залишається високим. Окупанти можуть застосувати "Калібри" навіть з бухти. Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Крім того, ми повідомляли, що у ніч проти 21 жовтня росіяни, намагаючись виснажити протиповітряну оборону з максимальним досягненням результату, застосували нову тактику обстрілів. Вони одночасно запускали крилаті ракети та КАБи.