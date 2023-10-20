Росіяни намагаються розосереджувати свою авіацію у Криму

Авіація Західного військового округу РФ. Фото: Мілітарний

Попри повідомлення про розміщення надзвукових літаків РФ на території тимчасово окупованого півдня, росіяни намагатимуться їх розосереджувати. При кожному оголошенні повітряної тривоги бойова авіація ворога підіймається у повітря для убезпечення бортів.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"В бойових умовах вони (росіяни. — Ред.) можуть облаштовувати екстрено розгорнуті пункти базування. Ми бачимо, що вони намагаються максимально розсердити свої зусилля та накопичення техніки. Усвідомлюючи далекобійну роботу Сил оборони, ворог почне концентруватися над розосередженням своїх летовищ у тому числі", — сказала військова.

Також Гуменюк зазначила, що стаціонарні аеродроми росіяни також активно використовують, але намагаються максимально прикрити їх різними засобами ППО. Зокрема, С-400, які "прикривають" злітні смуги Криму.

Нагадаємо, росіяни у тимчасово окупованому Криму розмістили надзвукові винищувачі, які є носіями балістичних ракет. Таким чином, армія-агресорка намагається компенсувати часткові втрати свого Чорноморського флоту.

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