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Росіяни намагаються розосереджувати свою авіацію у Криму, — Гуменюк

20 жовтня 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни намагаються розосереджувати свою авіацію у Криму
Авіація Західного військового округу РФ. Фото: Мілітарний
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Попри повідомлення про розміщення надзвукових літаків РФ на території тимчасово окупованого півдня, росіяни намагатимуться їх розосереджувати. При кожному оголошенні повітряної тривоги бойова авіація ворога підіймається у повітря для убезпечення бортів. 

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. 

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"В бойових умовах вони (росіяни. — Ред.) можуть облаштовувати екстрено розгорнуті пункти базування. Ми бачимо, що вони намагаються максимально розсердити свої зусилля та накопичення техніки. Усвідомлюючи далекобійну роботу Сил оборони, ворог почне концентруватися над розосередженням своїх летовищ у тому числі", — сказала військова. 

Також Гуменюк зазначила, що стаціонарні аеродроми росіяни також активно використовують, але намагаються максимально прикрити їх різними засобами ППО. Зокрема, С-400, які "прикривають" злітні смуги Криму. 

Нагадаємо, росіяни у тимчасово окупованому Криму розмістили надзвукові винищувачі, які є носіями балістичних ракет. Таким чином, армія-агресорка намагається компенсувати часткові втрати свого Чорноморського флоту.

Також ми писали, що у межах військової допомоги Хорватія передала Україні свої гелікоптери Мі-8. У Пентагоні подякували країні за "непохитну прихильність Хорватії допомозі Україні".

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