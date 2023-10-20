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Россияне пытаются рассредоточить свою авиацию в Крыму, — Гуменюк

20 октября 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне пытаются рассредоточить свою авиацию в Крыму
Авиация Западного военного округа РФ. Фото: Милитарный
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Несмотря на сообщение о размещении сверхзвуковых самолетов РФ на территории временно оккупированного юга, россияне стараются их рассредоточивать. При каждом объявлении воздушной тревоги боевая авиация врага поднимается в воздух для защиты бортов.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"В боевых условиях они (россияне. — Ред.) могут обустраивать экстренно развернутые пункты базирования. Мы видим, что они пытаются максимально рассредоточить свои усилия и накопление техники. Осознавая дальнобойную работу Сил обороны, враг начнет концентрироваться над рассредоточением своих аэродромов в том числе", — сказала военная.

Также Гуменюк отметила, что стационарные аэродромы россияне также активно используют, но пытаются максимально прикрыть их разными средствами ПВО. В частности, С-400, "прикрывающие" взлетные полосы Крыма.

Напомним, россияне во временно оккупированном Крыму разместили сверхзвуковые истребители, являющиеся носителями баллистических ракет. Таким образом, армия-агрессорка пытается компенсировать частичные потери своего Черноморского флота.

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