Россияне пытаются рассредоточить свою авиацию в Крыму, — Гуменюк
Несмотря на сообщение о размещении сверхзвуковых самолетов РФ на территории временно оккупированного юга, россияне стараются их рассредоточивать. При каждом объявлении воздушной тревоги боевая авиация врага поднимается в воздух для защиты бортов.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"В боевых условиях они (россияне. — Ред.) могут обустраивать экстренно развернутые пункты базирования. Мы видим, что они пытаются максимально рассредоточить свои усилия и накопление техники. Осознавая дальнобойную работу Сил обороны, враг начнет концентрироваться над рассредоточением своих аэродромов в том числе", — сказала военная.
Также Гуменюк отметила, что стационарные аэродромы россияне также активно используют, но пытаются максимально прикрыть их разными средствами ПВО. В частности, С-400, "прикрывающие" взлетные полосы Крыма.
Напомним, россияне во временно оккупированном Крыму разместили сверхзвуковые истребители, являющиеся носителями баллистических ракет. Таким образом, армия-агрессорка пытается компенсировать частичные потери своего Черноморского флота.
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