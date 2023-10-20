У бухті Чорноморська на Одещині виявили ворожу міну

У бухті Чорноморська виявили протикорабельну ворожу міну
Сьогодні, 20 числа, сильний шторм у морі прибив до узбережжя у Чорноморську ворожу міну. Наразі на місці працюють сапери, усіх цивільних просять перебувати у більш безпечних місцях.
Про це повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.
"Я прошу мешканців та гостей міста сьогодні відійти якомога далі від пляжів до завершення усіх робіт саперів", — сказав мер.
Також він наголосив, що сповістить усіх містян, коли безпека мине та прохід до морського узбережжя знову буде дозволено.
Небезпека для відвідувачів пляжів
Через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя.
У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.
Гарячі лінії в Одеській області
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, попри штормове попередження, окупанти вивели на чергування у Чорне море свій флот. Також на рейді залишається ракетоносій, тож ризики обстрілів високі.
Читайте Новини.LIVE!