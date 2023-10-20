В бухте Черноморска в Одесской области обнаружили вражескую мину

В бухте Черноморска обнаружили противокорабельную вражескую мину
Сегодня, 20 числа, сильный шторм в море прибил к побережью в Черноморскую вражескую мину. Сейчас на месте работают саперы, всех гражданских просят находиться в более безопасных местах.
Об этом сообщил городской голова Черноморска Василий Гуляев.
"Я прошу жителей и гостей города сегодня отойти как можно дальше от пляжей до завершения всех работ саперов", — сказал мэр.
Также он подчеркнул, что известит всех горожан, когда безопасность пройдет и проход к морскому побережью снова будет разрешен.
Опасность для посетителей пляжей
Из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.
В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.
Горячие линии в Одесской области
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.
Напомним, сегодня, 20 октября, несмотря на штормовое предупреждение, оккупанты вывели на дежурство в Черное море свой флот. Также на рейде остается ракетоноситель, поэтому риски обстрелов высоки.
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