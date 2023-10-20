Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В бухте Черноморска обнаружили противокорабельную вражескую мину arrow

В бухте Черноморска обнаружили противокорабельную вражескую мину

20 октября 2023 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В бухте Черноморска в Одесской области обнаружили вражескую мину
Мина на морском побережье. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 20 числа, сильный шторм в море прибил к побережью в Черноморскую вражескую мину. Сейчас на месте работают саперы, всех гражданских просят находиться в более безопасных местах.

Об этом сообщил городской голова Черноморска Василий Гуляев.

Читайте также:

"Я прошу жителей и гостей города сегодня отойти как можно дальше от пляжей до завершения всех работ саперов", — сказал мэр.

Также он подчеркнул, что известит всех горожан, когда безопасность пройдет и проход к морскому побережью снова будет разрешен.

Опасность для посетителей пляжей

Из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.

Горячие линии в Одесской области

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, сегодня, 20 октября, несмотря на штормовое предупреждение, оккупанты вывели на дежурство в Черное море свой флот. Также на рейде остается ракетоноситель, поэтому риски обстрелов высоки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме