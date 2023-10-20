В бухте Черноморска в Одесской области обнаружили вражескую мину

Мина на морском побережье. Фото: УНИАН

Сегодня, 20 числа, сильный шторм в море прибил к побережью в Черноморскую вражескую мину. Сейчас на месте работают саперы, всех гражданских просят находиться в более безопасных местах.

Об этом сообщил городской голова Черноморска Василий Гуляев.

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"Я прошу жителей и гостей города сегодня отойти как можно дальше от пляжей до завершения всех работ саперов", — сказал мэр.

Также он подчеркнул, что известит всех горожан, когда безопасность пройдет и проход к морскому побережью снова будет разрешен.

Опасность для посетителей пляжей

Из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.

Горячие линии в Одесской области

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, сегодня, 20 октября, несмотря на штормовое предупреждение, оккупанты вывели на дежурство в Черное море свой флот. Также на рейде остается ракетоноситель, поэтому риски обстрелов высоки.