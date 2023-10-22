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Росія згортає флот у Чорному морі, але рівень ракетної небезпеки високий, — Гуменюк

22 жовтня 2023 10:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росія згортає флот у Чорному морі, але рівень ракетної небезпеки високий, — Гуменюк
Ворожий флот у Чорному морі. Фото: росЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Через шторм і мінливу погоду Росія згорнула своє корабельне угрупування у Чорному морі, але рівень ракетної небезпеки залишається високим. Окупанти можуть застосувати "Калібри" навіть з бухти.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк

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"Чотири кораблі росіян продовжують чергування уздовж узбережжя Кримського півострова, патрулюючи так звані територіальні води, які росіяни вважають своїми. Ракетоносії заведені в пункти базування", — сказала військова.

Нагадаємо, у ніч проти 21 жовтня росіяни, намагаючись виснажити протиповітряну оборону з максимальним досягненням результату, застосували нову тактику обстрілів. Вони одночасно запускали крилаті ракети та КАБи.

Крім того, попри повідомлення про розміщення надзвукових літаків РФ на території тимчасово окупованого півдня, росіяни намагатимуться їх розосереджувати. При кожному оголошенні повітряної тривоги бойова авіація ворога підіймається у повітря для убезпечення бортів. 

Також ми повідомляли, що Росія перекинула групи бойових дельфінів з тимчасово окупованого Севастополя у західну частину Криму, аби таким чином, ймовірно, захиститися від українських спецпризначенців. Зокрема, загони бойових дельфінів з'явилися на військово-морській базі в селищі Новоозерне. Українські військові запевняють, ця інформація є черговим вкидом ворогів.

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