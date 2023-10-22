Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россия сворачивает флот в Черном море, но уровень ракетной опасности высок, — Гуменюк arrow

Россия сворачивает флот в Черном море, но уровень ракетной опасности высок, — Гуменюк

22 октября 2023 10:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россия сворачивает флот в Черном море, но уровень ракетной опасности высок, — Гуменюк
Вражеский флот в Черном море. Фото: росСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Из-за шторма и меняющейся погоды Россия свернула свою корабельную группировку в Черном море, но уровень ракетной опасности остается высоким. Оккупанты могут применить "Калибры" даже из бухты.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Читайте также:

"Четыре корабля россиян продолжают дежурство вдоль побережья Крымского полуострова, патрулируя так называемые территориальные воды, которые россияне считают своими. Ракетоносители заведены в пункты базирования", — сказала военная.

Напомним, в ночь на 21 октября россияне, пытаясь истощить противовоздушную оборону с максимальным достижением результата, применили новую тактику обстрелов. Они одновременно запускали крылатые ракеты и кабы.

Кроме того, несмотря на сообщение о размещении сверхзвуковых самолетов РФ на территории временно оккупированного юга, россияне постараются их рассредоточивать. При каждом объявлении воздушной тревоги боевая авиация врага поднимается в воздух для защиты бортов.

Также мы сообщали, что Россия опрокинула группы боевых дельфинов из временно оккупированного Севастополя в западную часть Крыма, чтобы таким образом, вероятно, защититься от украинских спецназовцев. В частности, отряды боевых дельфинов появились на военно-морской базе в поселке Новоозерное. Украинские военные уверяют, что эта информация является очередным вбросом врагов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Актуальное по теме