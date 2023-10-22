Россия сворачивает флот в Черном море, но уровень ракетной опасности высок, — Гуменюк

Вражеский флот в Черном море. Фото: росСМИ

Из-за шторма и меняющейся погоды Россия свернула свою корабельную группировку в Черном море, но уровень ракетной опасности остается высоким. Оккупанты могут применить "Калибры" даже из бухты.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Четыре корабля россиян продолжают дежурство вдоль побережья Крымского полуострова, патрулируя так называемые территориальные воды, которые россияне считают своими. Ракетоносители заведены в пункты базирования", — сказала военная.

Напомним, в ночь на 21 октября россияне, пытаясь истощить противовоздушную оборону с максимальным достижением результата, применили новую тактику обстрелов. Они одновременно запускали крылатые ракеты и кабы.

Кроме того, несмотря на сообщение о размещении сверхзвуковых самолетов РФ на территории временно оккупированного юга, россияне постараются их рассредоточивать. При каждом объявлении воздушной тревоги боевая авиация врага поднимается в воздух для защиты бортов.

Также мы сообщали, что Россия опрокинула группы боевых дельфинов из временно оккупированного Севастополя в западную часть Крыма, чтобы таким образом, вероятно, защититься от украинских спецназовцев. В частности, отряды боевых дельфинов появились на военно-морской базе в поселке Новоозерное. Украинские военные уверяют, что эта информация является очередным вбросом врагов.