"Навіть дельфіни не погодяться з ними працювати", — Гуменюк про дресированих ссавців РФ

Солдат окупаційної армії РФ торкається дельфіна у басейні. Фото: РосЗМІ

Вчора мережу інтернет облетіла новина, що Росія перекинула групи бойових дельфінів з тимчасово окупованого Севастополя у західну частину Криму, аби таким чином, ймовірно, захиститися від українських спецпризначенців. Зокрема, загони бойових дельфінів з'явилися на військово-морській базі в селищі Новоозерне. Українські військові запевняють, ця інформація є черговим вкидом ворогів.

Про це в етері телемарафону заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

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"Я думаю, що в умовах гібридної війни вони не вперше використовують такі вкиди про використання тваринного світу у бойових діях, але враховуючи, що з ними навіть море незгодне, думаю, що навіть дельфіни не погодяться з ними працювати", — сказала керівниця ОК "Південь".

Зазначимо, що вперше про застосування "навчених морських ссавців" в бухті Севастополя повідомило Міністерство оборони Великої Британії в червні 2023 року. За словами британських розвідників, кількість таких "дельфінів-воїнів" в цьому регіоні зросла вдвічі.

Нагадаємо, Одеський еколог Іван Русєв з перших днів війни почав збирати докази злочинів проти природи, які вчиняли російські окупанти. Науковець повідомив, що збирав дані про наслідки екоциду від колег з різних куточків світу.

Також ми писали, що на прибережжях Чорного моря, від України до Болгарії та Туреччини загинуло близько тисячі дельфінів — і це тільки ймовірна кількість, адже невідомо, скільки ще мертвих ссавців дрейфують в акваторії. Однак це не єдиний удар по екології України від терористичних дій РФ. Про це та про те, як природоохоронці формують єдиний реєстр збитків довкіллю, міністр Руслан Стрілець розповів для The New York Times.

Ми повідомляли, що упродовж липня в акваторії Чорного моря зустрічались активні зграї дельфінів. Втім, постійні вибухи та пуски ракет з військових кораблів РФ причиняють надпотужний шум для ссавців, що призводить до їх гибелі.