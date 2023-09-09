Одеський еколог збирає докази злочинів росіян

Дельфіни у морі. Фото ілюстративне: google.com

Одеський еколог Іван Русєв з перших днів війни почав збирати докази злочинів проти природи, які вчиняли російські окупанти. Науковець повідомив, що збирав дані про наслідки екоциду від колег з різних куточків світу.

Про це в інтерв'ю видавництву "Інтент" повідомив еколог Іван Русєв.

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За словами науковця, загибель дельфінів у Чорному морі — це екологічний злочин Росії, проте Україні донести правду допомагає міжнародна спільнота.

"Я ніколи не думав, що війна так швидко зачепить найрозумніших тварин моря — дельфінів", — сказав Русєв.

Екоцид у Чорному морі

Нещодавно Міндовкілля та природних ресурсів України озвучило, що в Чорному морі через війну в Україні загинули близько 1 000 дельфінів. Проте одеські науковці називають іншу цифру — близько 50 тисяч ссавців.

"У лютому ми не бачили загиблих дельфінів, а в березні вже з'явилися перші. Вони були такими гарними зовні, але мертвими. Виникла гіпотеза, що загибель дельфінів мала воєнний чинник. Ми почали збирати інформацію задля доказів", — розповів еколог.

Екологічні наслідки війни

Найбільше ссавців загинуло після ураження крейсера "Москва" 14 квітня 2022 року. Корабель мав потужні сонари, які збивали з курсу риб.

А от біля узбережжя Болгарії та Румунії помітили дельфінів з опіками від фосфорних мін. Україна має вже свідчення болгарських та румунських експертів, які бачили дельфінів з опіками від фосфорних мін. А наразі очікують дуже важливий елемент доказу того, що шкода дельфінам заподіяна в результаті саме військових дій.

Що робити, якщо помітив мертвого дельфіна

Якщо знайдете або вам стане відомою інформація через інтернет-джерела про будь-які викиди дельфінів на береги Чорного моря у 2023 році, екологи просять проінформувати про це нацпарк через: messenger, viber, telegram за телефоном 097-5762705, 068-8816194, або електронною поштою — [email protected].

Нагадаємо, 13 липня на пляжі "Дельфін" знайдено труп незрілого дельфіна. Це спричинило зацікавлення співробітників Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та НДУ "Український науковий центр екології моря". Вони провели огляд та фіксацію цього інциденту.