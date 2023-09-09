Одесский эколог собирает доказательства преступлений россиян

Дельфины в море. Фото иллюстративный: google.com

Одесский эколог Иван Русев с первых дней войны начал собирать доказательства преступлений против природы, которые совершали российские кафиры. Ученый сообщил, что собирал данные о последствиях экоцида от коллег из разных уголков мира.

Об этом в интервью издательству "Интент" сообщил эколог Иван Русев.

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По словам ученого, гибель дельфинов в Черном море - это экологическое преступление России, однако Украине донести правду помогает международное сообщество.

"Я никогда не думал, что война так быстро затронет самых умных животных моря — дельфинов", — сказал Русев.

Экоцид в Черном море

Недавно Минприроды и природных ресурсов Украины озвучило, что в Черном море из-за войны в Украине погибли около 1 000 дельфинов. Однако одесские ученые называют другую цифру — около 50 тысяч млекопитающих.

"В феврале мы не видели погибших дельфинов, а в марте уже появились первые. Они были так хороши внешне, но мертвыми. Возникла гипотеза, что гибель дельфинов имела военный фактор. Мы начали собирать информацию для доказательств", — рассказал эколог.

Экологические последствия войны

Больше всего млекопитающих погибло после поражения крейсера "Москва" 14 апреля 2022 года. У корабля были мощные сонары, которые сбивали с курса рыб.

А вот у побережья Болгарии и Румынии заметили дельфинов с ожогами от фосфорных мин. У Украины уже есть показания болгарских и румынских экспертов, которые видели дельфинов с ожогами от фосфорных мин. А сейчас ожидают очень важный элемент доказательства того, что ущерб дельфинам причинен в результате военных действий.

Что делать, если заметил мертвого дельфина

Если найдете или вам станет известна информация через интернет-источники о любых выбросах дельфинов на берега Черного моря в 2023 году, экологи просят проинформировать об этом нацпарк через: messenger, viber, telegram по телефону 097-5762705, 068-8816194, или почтой — [email protected].

Напомним, 13 июля на пляже "Дельфин" обнаружен труп незрелого дельфина. Это вызвало интерес сотрудников Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета и НГУ "Украинский научный центр экологии моря". Они провели осмотр и фиксацию этого инцидента.