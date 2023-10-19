"Даже дельфины не согласятся с ними работать", — Гуменюк о дрессированных млекопитающих РФ

Солдат оккупационной армии РФ касается дельфина в бассейне. Фото: РосСМИ

Вчера сеть интернет облетела новость, что Россия перекинула группы боевых дельфинов из временно оккупированного Севастополя в западную часть Крыма, чтобы таким образом, вероятно, защититься от украинских спецназовцев. В частности, отряды боевых дельфинов появились на военно-морской базе в поселке Новоозерное. Украинские военные уверяют, что эта информация является очередным вбросом врага.

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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"Я думаю, что в условиях гибридной войны, они не впервые используют такие вбросы об использовании животного мира в боевых действиях, но учитывая, что с ними даже море не согласно, думаю, что дельфины тоже не согласятся с ними работать", — сказала руководитель ОК Юг".

Отметим, что впервые о применении "обученных морских млекопитающих" в бухте Севастополя сообщило Министерство обороны Великобритании в июне 2023 года. По словам британских разведчиков, количество таких "дельфинов-воинов" в этом регионе выросло вдвое.

Напомним, Одесский эколог Иван Русев с первых дней войны начал собирать доказательства преступлений против природы, которые совершали российские оккупанты. Ученый сообщил, что собирал данные о последствиях экоцида от коллег из разных уголков мира.

Также мы писали, что на побережьях Черного моря, от Украины до Болгарии и Турции, погибли около тысячи дельфинов — и это только вероятное количество, поскольку неизвестно, сколько еще мертвых млекопитающих дрейфуют в акватории. Однако это не единственный удар по экологии Украины от террористических действий РФ. Об этом и о том, как природоохранники формируют единый реестр ущерба окружающей среде, министр Руслан Стрелец рассказал The New York Times.

Мы сообщали, что в июле в акватории Черного моря встречались стаи дельфинов. Впрочем, постоянные взрывы и пуски ракет с военных кораблей РФ создают сверхмощный шум, который вредит млекопитающим и приводит к их гибели.