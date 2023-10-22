На боевом дежурстве в Средиземном море присутствует вражеский ракетоноситель

Вражеский флот в море. Фото: google

По состоянию на 22 октября корабельная группировка вражеского флота развернута в количестве 7 единиц. В Средиземном море на дежурстве присутствует ракетоноситель с "Калибрами".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля;

в Средиземном море 3 вражеских корабля среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет;

в Азовском море корабельная группировка отсутствует

Движение по морю не останавливалось

За сутки, в интересах РФ, проход по Керчь-Еникальскому каналу совершили:

к Азовского моря — 19 судов, из них 5 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю - 15 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, сегодня мы писали, что из-за шторма и меняющейся погоды Россия свернула свою корабельную группировку в Черном море, но уровень ракетной опасности остается высоким. Оккупанты могут применить "Калибры" даже из бухты. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Кроме того, мы сообщали, что в ночь на 21 октября россияне, пытаясь истощить противовоздушную оборону с максимальным достижением результата, применили новую тактику обстрелов. Они одновременно запускали крылатые ракеты и кабы.