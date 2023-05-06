На честь видатного тренера: чемпіонат Одеської області серед спортсменів

Учасники змагань з греко-римської боротьби. Фото: Одеська міська рада

Одеський чемпіонат з греко-римської боротьби серед спортсменів U-15 відбувся на честь пам'яті видатного тренера Костянтина Пульчо, який помер три роки тому. У змаганнях взяли участь понад 120 молодих борців з усієї області, які продемонстрували свою силу та мужність, прагнення до перемоги.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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"Нам важливо зберігати пам'ять про цього великого спортсмена. Сьогодні на розгляді історико-топонімічної комісії знаходиться звернення про увічнення пам’яті Костянтина Пульчо", — йдеться в повідомленні.

Пам'ять про великого тренера

Наразі на розгляді історико-топонімічної комісії знаходиться звернення про увічнення пам'яті тренера. Він впевнений, що незабаром буде відкрита меморіальна дошка на честь Костянтина Пульчо.

Нагадаємо, одеські спортсмени Ірина Маловічко та Микола Мільчев здобули 4 місце в змішаній категорії на етапі Кубка світу зі стендової стрільби, який відбувся в Каїрі. Це ще одне досягнення для майстрів стендової стрільби з Одеси на міжнародних змаганнях.

Станом на 23 квітня Одеську область на Європейських іграх-2023 представлятимуть сім спортсменів. Попередньо вони можуть бути залучені в 10 видах спорту, сім із яких олімпійські.