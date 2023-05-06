Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На честь видатного тренера: чемпіонат Одеської області серед спортсменів arrow

На честь видатного тренера: чемпіонат Одеської області серед спортсменів

6 травня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На честь видатного тренера: чемпіонат Одеської області серед спортсменів
Учасники змагань з греко-римської боротьби. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеський чемпіонат з греко-римської боротьби серед спортсменів U-15 відбувся на честь пам'яті видатного тренера Костянтина Пульчо, який помер три роки тому. У змаганнях взяли участь понад 120 молодих борців з усієї області, які продемонстрували свою силу та мужність, прагнення до перемоги.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

"Нам важливо зберігати пам'ять про цього великого спортсмена. Сьогодні на розгляді історико-топонімічної комісії знаходиться звернення про увічнення пам’яті Костянтина Пульчо", — йдеться в повідомленні.

Пам'ять про великого тренера

Наразі на розгляді історико-топонімічної комісії знаходиться звернення про увічнення пам'яті тренера. Він впевнений, що незабаром буде відкрита меморіальна дошка на честь Костянтина Пульчо.

Нагадаємо, одеські спортсмени Ірина Маловічко та Микола Мільчев здобули 4 місце в змішаній категорії на етапі Кубка світу зі стендової стрільби, який відбувся в Каїрі. Це ще одне досягнення для майстрів стендової стрільби з Одеси на міжнародних змаганнях.

Станом на 23 квітня Одеську область на Європейських іграх-2023 представлятимуть сім спортсменів. Попередньо вони можуть бути залучені в 10 видах спорту, сім із яких олімпійські.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB