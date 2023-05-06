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В честь выдающегося тренера: чемпионат Одесской области среди спортсменов

6 мая 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В честь выдающегося тренера: чемпионат Одесской области среди спортсменов
Участники соревнований по греко-римской борьбе. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесский чемпионат по греко-римской борьбе среди спортсменов U-15 состоялся в честь памяти выдающегося тренера Константина Пульчо, который  скончался три года назад. В соревнованиях приняло участие более 120 молодых борцов со всей области, которые продемонстрировали свою силу и мужество, стремление к победе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"Нам важно хранить память об этом великом спортсмене. Сегодня на рассмотрении историко-топонимической комиссии находится обращение об увековечении памяти Константина Пульчо", — говорится в сообщении.

Память о великом тренере

На рассмотрении историко-топонимической комиссии находится обращение об увековечении памяти тренера. Он уверен, что в скором времени будет открыта мемориальная доска в честь Константина Пульчо.

Напомним, одесские спортсмены Ирина Маловичко и Николай Мильчев получили 4 место в смешанной категории на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который прошел в Каире. Это еще одно достижение для мастеров стендовой стрельбы из Одессы на международных соревнованиях.

На 23 апреля Одесскую область на Европейских играх-2023 будут представлять семь спортсменов. Предварительно они могут быть вовлечены в 10 видов спорта, семь из которых олимпийские.

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