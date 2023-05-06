В честь выдающегося тренера: чемпионат Одесской области среди спортсменов

Участники соревнований по греко-римской борьбе. Фото: Одесский городской совет

Одесский чемпионат по греко-римской борьбе среди спортсменов U-15 состоялся в честь памяти выдающегося тренера Константина Пульчо, который скончался три года назад. В соревнованиях приняло участие более 120 молодых борцов со всей области, которые продемонстрировали свою силу и мужество, стремление к победе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

"Нам важно хранить память об этом великом спортсмене. Сегодня на рассмотрении историко-топонимической комиссии находится обращение об увековечении памяти Константина Пульчо", — говорится в сообщении.

Память о великом тренере

На рассмотрении историко-топонимической комиссии находится обращение об увековечении памяти тренера. Он уверен, что в скором времени будет открыта мемориальная доска в честь Константина Пульчо.

Напомним, одесские спортсмены Ирина Маловичко и Николай Мильчев получили 4 место в смешанной категории на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который прошел в Каире. Это еще одно достижение для мастеров стендовой стрельбы из Одессы на международных соревнованиях.

На 23 апреля Одесскую область на Европейских играх-2023 будут представлять семь спортсменов. Предварительно они могут быть вовлечены в 10 видов спорта, семь из которых олимпийские.