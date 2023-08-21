На день частина Одеси залишиться без води: перелік адрес

Жінка набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE

У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу завтра 22 липня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об'єктах водопроводу: 22 серпня 2023 року з 09:00 до 21:30 буде припинено подачу води", — йдеться в повідомленні.

Де не буде води

Марії Демченко,

Горіхова (411 Батарея),

Садовського,

Саксаганського,

1-5 Лінії (М. Демченко),

1-3 пров. Амундсена.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо виділення грошей на відновлення та модернізацію водопостачання Миколаєва. Кошти місту передадуть від Європейського інвестиційного банку на відновлення.