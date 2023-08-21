На день частина Одеси залишиться без води: перелік адрес
У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу завтра 22 липня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об'єктах водопроводу: 22 серпня 2023 року з 09:00 до 21:30 буде припинено подачу води", — йдеться в повідомленні.
Де не буде води
- Марії Демченко,
- Горіхова (411 Батарея),
- Садовського,
- Саксаганського,
- 1-5 Лінії (М. Демченко),
- 1-3 пров. Амундсена.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо виділення грошей на відновлення та модернізацію водопостачання Миколаєва. Кошти місту передадуть від Європейського інвестиційного банку на відновлення.