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На день частина Одеси залишиться без води: перелік адрес

21 серпня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На день частина Одеси залишиться без води: перелік адрес
Жінка набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу завтра 22 липня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу". 

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об'єктах водопроводу: 22 серпня 2023 року з 09:00 до 21:30 буде припинено подачу води", — йдеться в повідомленні. 

Де не буде води

  • Марії Демченко, 
  • Горіхова (411 Батарея), 
  • Садовського, 
  • Саксаганського, 
  • 1-5 Лінії (М. Демченко), 
  • 1-3 пров. Амундсена.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо виділення грошей на відновлення та модернізацію водопостачання Миколаєва. Кошти місту передадуть від Європейського інвестиційного банку на відновлення.

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