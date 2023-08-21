На день часть Одессы останется без воды: список адресов

Женщина набирает воду в бювете. Фото: Новини.LIVE

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода завтра 22 июля в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода: 22 августа 2023 года с 09:00 до 21:30 будет прекращена подача воды", — говорится в сообщении.

Где не будет воды

Марии Демченко,

Ореховая (411 Батарея),

Садовского,

Саксаганского,

1-5 Линии (М. Демченко),

1-3 пер. Амундсена.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о выделении денег на восстановление и модернизацию водоснабжения Николаева. Средства городу передадут от Европейского инвестиционного банка на восстановление.