На день часть Одессы останется без воды: список адресов
В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода завтра 22 июля в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода: 22 августа 2023 года с 09:00 до 21:30 будет прекращена подача воды", — говорится в сообщении.
Где не будет воды
- Марии Демченко,
- Ореховая (411 Батарея),
- Садовского,
- Саксаганского,
- 1-5 Линии (М. Демченко),
- 1-3 пер. Амундсена.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о выделении денег на восстановление и модернизацию водоснабжения Николаева. Средства городу передадут от Европейского инвестиционного банка на восстановление.