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На день часть Одессы останется без воды: список адресов

21 августа 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На день часть Одессы останется без воды: список адресов
Женщина набирает воду в бювете. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода завтра 22 июля в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода: 22 августа 2023 года с 09:00 до 21:30 будет прекращена подача воды", — говорится в сообщении.

Где не будет воды

  • Марии Демченко,
  • Ореховая (411 Батарея),
  • Садовского,
  • Саксаганского,
  • 1-5 Линии (М. Демченко),
  • 1-3 пер. Амундсена.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о выделении денег на восстановление и модернизацию водоснабжения Николаева. Средства городу передадут от Европейского инвестиционного банка на восстановление.

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