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На Деволанівському узвозі в Одесі розпочали другий етап ремонту

13 грудня 2023 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Деволанівському узвозі в Одесі розпочали другий етап ремонту
Ремонт на Деволанівському узвозі. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 13 грудня, в Одесі розпочався другий етап капітального ремонту Деволанівського узвозу. Цього разу планують зробити поверхневе водовідведення та відновити дорожнє покриття. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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За інформацією мерії, це надасть змогу найближчим часом відкрити рух транспорту узвозом. Таким чином, вдасться вирішити проблему з заторами у центрі міста, розвантаживши інші вулиці та запобігти підтопленню Митної площі та вулиці Приморської. 

"Реалізація другого етапу робіт вирішить питання відведення поверхневих вод з Деволанівського узвозу шляхом улаштування системи дощоприймачів. Окрім того, зазначені роботи дозволять не допустити пошкодження раніше виконаних робіт", — йдеться у повідомленні мерії. 

Що відомо про ремонт Деволанівського узвозу 

  • У 2020 році стало відомо, що Деволанівський узвіз планують реконструювати.
  • Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на суму понад 196 млн грн. 
  • На початку червня 2022 року рух транспорту на Деволанівському узвозі, на ділянці між вулицею Єврейською і Карантинним узвозом закрили до кінця 2022.
  • У вересні 2022 року управління капітального будівництва Одеської міськради та компанія-підрядник "Ростдорстрой" розірвали договір на капремонт вулиці через воєнний стан та неможливість виконати роботи. Як зазначено на сторінці тендеру в Prozorro, роботи виконали на 157 млн грн. 
  • 31 жовтня 2022 року міськрада знову оголосила тендер на капремонт Деволанівського узвозу, роботи оцінили у понад 61 млн грн, угоду підписали з попереднім підрядником. У техзавданні було зазначено, що виконавець повинен завершити ремонт комунікацій, зробити дорогу, тротуари та розмітку. Ці ж роботи також були вказані у першому тендері.

Нагадаємо, в Одеському порту планують провести капітальний ремонт причалів та залізничних колій. Відомо, що на реставрацію однієї з головних морських артерій півдня готові виділити понад 13 млн грн.

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