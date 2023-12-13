На Деволанівському узвозі в Одесі розпочали другий етап ремонту

Ремонт на Деволанівському узвозі. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 13 грудня, в Одесі розпочався другий етап капітального ремонту Деволанівського узвозу. Цього разу планують зробити поверхневе водовідведення та відновити дорожнє покриття.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією мерії, це надасть змогу найближчим часом відкрити рух транспорту узвозом. Таким чином, вдасться вирішити проблему з заторами у центрі міста, розвантаживши інші вулиці та запобігти підтопленню Митної площі та вулиці Приморської.

"Реалізація другого етапу робіт вирішить питання відведення поверхневих вод з Деволанівського узвозу шляхом улаштування системи дощоприймачів. Окрім того, зазначені роботи дозволять не допустити пошкодження раніше виконаних робіт", — йдеться у повідомленні мерії.

Що відомо про ремонт Деволанівського узвозу

У 2020 році стало відомо, що Деволанівський узвіз планують реконструювати.

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на суму понад 196 млн грн.

На початку червня 2022 року рух транспорту на Деволанівському узвозі, на ділянці між вулицею Єврейською і Карантинним узвозом закрили до кінця 2022.

У вересні 2022 року управління капітального будівництва Одеської міськради та компанія-підрядник "Ростдорстрой" розірвали договір на капремонт вулиці через воєнний стан та неможливість виконати роботи. Як зазначено на сторінці тендеру в Prozorro, роботи виконали на 157 млн грн.

31 жовтня 2022 року міськрада знову оголосила тендер на капремонт Деволанівського узвозу, роботи оцінили у понад 61 млн грн, угоду підписали з попереднім підрядником. У техзавданні було зазначено, що виконавець повинен завершити ремонт комунікацій, зробити дорогу, тротуари та розмітку. Ці ж роботи також були вказані у першому тендері.

Нагадаємо, в Одеському порту планують провести капітальний ремонт причалів та залізничних колій. Відомо, що на реставрацію однієї з головних морських артерій півдня готові виділити понад 13 млн грн.