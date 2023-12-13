На Деволановском спуске в Одессе начали второй этап ремонта

Ремонт на Деволановском спуске. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 13 декабря, в Одессе начался второй этап капитального ремонта Деволановского спуска. В этот раз планируют сделать поверхностный водоотвод и восстановить дорожное покрытие.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, это позволит в ближайшее время открыть движение транспорта по спуску. Таким образом, удастся решить проблему с пробками в центре города, разгрузив другие улицы и предотвратить подтопление Таможенной площади и улицы Приморской.

"Реализация второго этапа работ решит вопрос отвода поверхностных вод с Деволановского спуска путем устройства системы дождеприемников. Кроме того, указанные работы позволят не допустить повреждения ранее выполненных работ", — говорится в сообщении мэрии.

Что известно о ремонте Деволановского спуска

В 2020 году стало известно, что Деволановский спуск планируют реконструировать.

Управление капитального строительства Одесского горсовета объявило тендер на сумму более 196 млн грн.

В начале июня 2022 года движение транспорта на Деволановском спуске, на участке между улицей Еврейской и Карантинным спуском было закрыто до конца 2022 года.

В сентябре 2022 года управление капитального строительства Одесского горсовета и компания-подрядчик "Ростдорстрой" расторгли договор на капремонт улицы из-за военного положения и невозможности выполнения работ. Как отмечено на странице тендера в Prozorro, работы выполнили на 157 млн грн.

31 октября 2022 года горсовет снова объявил тендер на капремонт Деволановского спуска, работы оценили более чем в 61 млн грн, соглашение подписали с предыдущим подрядчиком. В техзадании было отмечено, что исполнитель должен завершить ремонт коммуникаций, сделать дорогу, тротуары и разметку. Эти работы также были указаны в первом тендере.

Напомним, в Одесском порту планируется провести капитальный ремонт причалов и железнодорожных путей. Известно, что на реставрацию одной из главных морских артерий юга готовы выделить более 13 млн грн.