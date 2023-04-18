Комунальники проводять роботи на дорогах Одеси

На дорогах Одеси тривають ремонтні роботи: де краще об'їхати
Сьогодні, 18 квітня, в Одесі комунальники проводитимуть планові профілактичні роботи на дорогах міста. Краще заздалегідь спланувати свій маршрут.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Д. Ойстраха/просп. Добровольського — реконструкція системи водовідведення, прокладання перепускної труби;
- вул. Генерала Петрова — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- вул. Героїв Крут — очищення колектору
- Хаджибейська дорога, Румунська канава — очищення канави.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні комунальників.
Нагадаємо, управління дорожнього господарства Одеської міськради опублікувало тендер на відновлення вулиць у Суворовському районі. Ремонт передбачає поточне відновлення покращення доріг і вулиць, загальною площею 12 070 м².
Також в Одесі знову оголосили тендер на ремонт Хаджибейської дамби. Цього разу вартість робіт становить понад 60 мільйонів гривень. Ремонт дамби на Хаджибейському лимані критично важливий, оскільки можливий прорив загрожує затопити місто.