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На дорогах Одеси тривають ремонтні роботи: де краще об'їхати

18 квітня 2023 10:40
- Рвачова Анастасія
Комунальники проводять роботи на дорогах Одеси
Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: КП "Міські дороги"
- Рвачова Анастасія

Сьогодні, 18 квітня, в Одесі комунальники проводитимуть планові профілактичні роботи на дорогах міста. Краще заздалегідь спланувати свій маршрут.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  • вул. Д. Ойстраха/просп. Добровольського — реконструкція системи водовідведення, прокладання перепускної труби;
  • вул. Генерала Петрова — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
  • вул. Героїв Крут — очищення колектору
  • Хаджибейська дорога, Румунська канава — очищення канави.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні комунальників.

Нагадаємо, управління дорожнього господарства Одеської міськради опублікувало тендер на відновлення вулиць у Суворовському районі. Ремонт передбачає поточне відновлення покращення доріг і вулиць, загальною площею 12 070 м².

Також в Одесі знову оголосили тендер на ремонт Хаджибейської дамби. Цього разу вартість робіт становить понад 60 мільйонів гривень. Ремонт дамби на Хаджибейському лимані критично важливий, оскільки можливий прорив загрожує затопити місто.

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