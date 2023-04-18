Коммунальщики проводят работы на дорогах Одессы

Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 18 апреля, в Одессе коммунальщики будут проводить плановые профилактические работы на дорогах города. Лучше заранее спланировать свой маршрут.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

Читайте также:

Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Д. Ойстраха/просп. Добровольского — реконструкция системы водоотвода, прокладки перепускной трубы;

ул. Генерала Петрова — очищение дождеприемников, промывка рукавов;

ул. Героев Крут — очистка коллектора

Хаджибейская дорога, Румынская канава — очищение канавы.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Напомним, управление дорожного хозяйства Одесского горсовета обнародовало тендер на восстановление улиц в Суворовском районе. Ремонт предусматривает текущее обновление улучшения дорог и улиц, общей площадью 12070 м².

Также в Одессе снова объявили тендер на ремонт Хаджибейской дамбы. В этот раз стоимость работ составляет более 60 миллионов гривен. Ремонт дамбы на Хаджибейском лимане критически важен, поскольку возможный прорыв грозит затопить город.