Де в Одесі ремонтують дороги

На дорогах Одеси тривають ремонтно-очисні роботи: де саме
Сьогодні, 7 серпня, на деяких дорогах міста тривають ремонтні та очисні роботи. Через це рух автотранспорту може бути ускладнено, тому варто заздалегідь продумати маршрут.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні комунальників.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Балківська (Дюківський парк) — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- вул. Щоголева — покос трави на лотках, колекторах;
- вул. Церковна — очищення лотків, канав;
- вул. Краснослобідська/вул. Ширшова — встановлення решітки на дощоприймач;
- вул. Пушкінська/вул. Грецька — ремонт дощоприймача.
До уваги водіїв
Довгоочікуване будівництво ліній для трамвайних маршрутів № 18 та 19 вже на завершальному етапі. Втім побудувати останні 25% колій поки що заважає будівництво.
Нагадаємо, в Одесі з 4 серпня обмежили рух автотранспорту та громадського транспорту на перехресті вулиць Пантелеймонівської та Старопортофранківської. Заборона триватиме майже до кінця жовтня.
Також писали, що відсьогодні в Одесі деякі трамвайні маршрути змінять свій рух. Це пов'язано з ремонтом колій на перехресті вулиць Пантелеймонівської та Старопортофранковської.