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На дорогах Одеси тривають ремонтно-очисні роботи: де саме

7 серпня 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Де в Одесі ремонтують дороги
Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: КП "Міські дороги"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 7 серпня, на деяких дорогах міста тривають ремонтні та очисні роботи. Через це рух автотранспорту може бути ускладнено, тому варто заздалегідь продумати маршрут.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні комунальників.

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Балківська (Дюківський парк) — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
  • вул. Щоголева — покос трави на лотках, колекторах;
  • вул. Церковна — очищення лотків, канав;
  • вул. Краснослобідська/вул. Ширшова — встановлення решітки на дощоприймач;
  • вул. Пушкінська/вул. Грецька — ремонт дощоприймача.

До уваги водіїв

Довгоочікуване будівництво ліній для трамвайних маршрутів № 18 та 19 вже на завершальному етапі. Втім побудувати останні 25% колій поки що заважає будівництво.

Нагадаємо, в Одесі з 4 серпня обмежили рух автотранспорту та громадського транспорту на перехресті вулиць Пантелеймонівської та Старопортофранківської. Заборона триватиме майже до кінця жовтня.

Також писали, що відсьогодні в Одесі деякі трамвайні маршрути змінять свій рух. Це пов'язано з ремонтом колій на перехресті вулиць Пантелеймонівської та Старопортофранковської.

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