Где в Одессе ремонтируют дороги

Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 7 августа, на некоторых дорогах города ведутся ремонтные и очистные работы. Поэтому движение автотранспорта может быть затруднено, поэтому стоит заранее продумать маршрут.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Балковская (Дюковский парк) — очистка дождеприемников, промывка рукавов;

ул. Щеголева — покос травы на лотках, коллекторах;

ул. Церковная — очищение лотков, канав;

ул. Краснослободская/ул. Ширшова — установка решетки на дождеприемник;

ул. Пушкинская/ул. Греческая — ремонт дождеприемника.

К сведению водителей

Долгожданное строительство линий для трамвайных маршрутов № 18 и 19 уже на завершающем этапе. Впрочем, построить последние 25% путей пока мешает строительство.

Напомним, в Одессе с 4 августа ограничили движение автотранспорта и общественного транспорта на перекрестке улиц Пантелеймоновской и Старопортофранковской. Запрет продлится почти до конца октября.

Также писали, что с сегодняшнего дня в Одессе некоторые трамвайные маршруты изменят свое движение. Это связано с ремонтом путей на перекрестке улиц Пантелеймоновской и Старопортофранковской.