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На дорогах Одессы продолжаются ремонтно-очистные работы: где именно

7 августа 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Где в Одессе ремонтируют дороги
Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: КП "Городские дороги"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 7 августа, на некоторых дорогах города ведутся ремонтные и очистные работы. Поэтому движение автотранспорта может быть затруднено, поэтому стоит заранее продумать маршрут.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Балковская (Дюковский парк) — очистка дождеприемников, промывка рукавов;
  • ул. Щеголева — покос травы на лотках, коллекторах;
  • ул. Церковная — очищение лотков, канав;
  • ул. Краснослободская/ул. Ширшова — установка решетки на дождеприемник;
  • ул. Пушкинская/ул. Греческая — ремонт дождеприемника.

К сведению водителей

Долгожданное строительство линий для трамвайных маршрутов № 18 и 19 уже на завершающем этапе. Впрочем, построить последние 25% путей пока мешает строительство.

Напомним, в Одессе с 4 августа ограничили движение автотранспорта и общественного транспорта на перекрестке улиц Пантелеймоновской и Старопортофранковской. Запрет продлится почти до конца октября.

Также писали, что с сегодняшнего дня в Одессе некоторые трамвайные маршруты изменят свое движение. Это связано с ремонтом путей на перекрестке улиц Пантелеймоновской и Старопортофранковской.

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