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Зміни у графіку руху трамваїв в Одесі: яких саме

7 серпня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі змінився рух трамваїв
Одеський трамвай. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від сьогодні в Одесі деякі трамвайні маршрути змінять свій рух. Це пов'язано з ремонтом колій на перехресті вулиць Пантелеймонівської та Старопортофранковської.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Які маршрути змінилися

Маршрут №5

  • Перше відправлення від автовокзалу — о 7:12 год.
  • Останнє відправлення від автовокзалу — о 20:57 год.
  • Останнє відправлення від Аркадії до Автовокзалу — о 20:15 год.

Маршрут №28

  • Перше відправлення від вулиці Пастера — о 6:34 год.
  • Останнє відправлення від вулиці Пастера — о 21:06 год.
  • Останнє відправлення від парку Шевченка до вулиці Пастера — о 20:34 год.

Робота транспорту в Одесі

Ми писали, що довгоочікуване будівництво ліній для трамвайних маршрутів № 18 та 19 вже на завершальному етапі. Втім побудувати останні 25% колій поки що заважає будівництво. Новини.LIVE розбирались, чи можливо безпечно запустити маршрут громадського транспорту.

Нагадаємо, в Одесі з 4 серпня обмежили рух автотранспорту та громадського транспорту на перехресті вулиць Пантелеймонівської та Старопортофранківської. Заборона триватиме майже до кінця жовтня.

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