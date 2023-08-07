В Одесі змінився рух трамваїв

Одеський трамвай. Фото: Одеська міська рада

Від сьогодні в Одесі деякі трамвайні маршрути змінять свій рух. Це пов'язано з ремонтом колій на перехресті вулиць Пантелеймонівської та Старопортофранковської.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Які маршрути змінилися

Маршрут №5

Перше відправлення від автовокзалу — о 7:12 год.

Останнє відправлення від автовокзалу — о 20:57 год.

Останнє відправлення від Аркадії до Автовокзалу — о 20:15 год.

Маршрут №28

Перше відправлення від вулиці Пастера — о 6:34 год.

Останнє відправлення від вулиці Пастера — о 21:06 год.

Останнє відправлення від парку Шевченка до вулиці Пастера — о 20:34 год.

Робота транспорту в Одесі

Ми писали, що довгоочікуване будівництво ліній для трамвайних маршрутів № 18 та 19 вже на завершальному етапі. Втім побудувати останні 25% колій поки що заважає будівництво. Новини.LIVE розбирались, чи можливо безпечно запустити маршрут громадського транспорту.

Нагадаємо, в Одесі з 4 серпня обмежили рух автотранспорту та громадського транспорту на перехресті вулиць Пантелеймонівської та Старопортофранківської. Заборона триватиме майже до кінця жовтня.