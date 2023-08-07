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Изменения в графике движения трамваев в Одессе: каких именно

7 августа 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе изменилось движение трамваев
Одесский трамвай. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С сегодняшнего дня в Одессе некоторые трамвайные маршруты изменят свое движение. Это связано с ремонтом путей на перекрестке улиц Пантелеймоновской и Старопортофранковской.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Какие маршруты изменились

Маршрут №5

  • Первая отправка от автовокзала — в 7:12.
  • Последнее отправление от автовокзала — в 20:57.
  • Последнее отправление от Аркадии до Автовокзала — в 20:15.

Маршрут №28

  • Первая отправка от улицы Пастера — в 6:34.
  • Последнее отправление от улицы Пастера — в 21:06.
  • Последнее отправление от парка Шевченко до улицы Пастера — в 20:34.

Работа транспорта в Одессе

Мы писали, что долгожданное строительство линий для трамвайных маршрутов №18 и 19 уже на завершающем этапе. Впрочем, построить последние 25% путей пока мешает строительство. Новини.LIVE разбирались, можно ли безопасно запустить маршрут общественного транспорта.

Напомним, в Одессе с 4 августа ограничили движение автотранспорта и общественного транспорта на перекрестке улиц Пантелеймоновской и Старопортофранковской. Запрет продлится почти до конца октября.

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