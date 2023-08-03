В Одесі до жовтня обмежать рух авто деякими вулицями

Обмеження руху авто. Фото: google

В Одесі відзавтра обмежать рух автотранспорту та громадського транспорту на перехресті вулиць Пантелеймонівської та Старопортофранківської. Заборона триватиме майже до кінця жовтня.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"У зв’язку з тимчасовою забороною руху Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради з 4 серпня до 20 жовтня 2023 року (або до завершення робіт) вносяться зміни тимчасового характеру до схем руху міського громадського транспорту", — йдеться в повідомленні.

Перекриті вулиці в Одесі

В Одесі триває ремонт Деволанівського узвозу. Через що рух транспорту на цій ділянці дороги заборонили.

Також ми писали, що тимчасова заборона на рух транспортних засобів провулком Ляпунова була продовжена до 1 вересня. Ця заборона охоплює ділянку в межах будинку № 12.

Робота транспорту в Одесі

Нагадаємо, в Одесі планують закупити 30 нових електробусів. Проєкт фінансуватиме Європейський інвестиційний банк.

Також ми писали, що довгоочікуване будівництво ліній для трамвайних маршрутів № 18 та 19 вже на завершальному етапі. Втім побудувати останні 25% колій поки що заважає будівництво. Новини.LIVE розбирались, чи можливо безпечно запустити маршрут громадського транспорту.