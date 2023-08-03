Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе до октября ограничат движение авто по некоторым улицам arrow

В Одессе до октября ограничат движение авто по некоторым улицам

3 августа 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе до октября ограничат движение авто по некоторым улицам
Ограничение движения авто. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе с завтрашнего дня ограничат движение автотранспорта и общественного транспорта на перекрестке улиц Пантелеймоновской и Старопортофранковской. Запрет продлится до конца октября.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

"В связи с временным запретом движения Департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета с 4 августа по 20 октября 2023 года (или до завершения работ) вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта", — говорится в сообщении.

Перекрытые улицы в Одессе

В Одессе продолжается ремонт Деволановского спуска. Из-за этого движение транспорта на этом участке дороги запретили.

Также мы писали, что временный запрет на движение транспортных средств по переулку Ляпунова был продлен до 1 сентября. Этот запрет охватывает участок в пределах дома №12.

Работа транспорта в Одессе

Напомним, в Одессе планируется закупить 30 новых электробусов. Проект будет финансироваться Европейским инвестиционным банком.

Также мы писали, что долгожданное строительство линий для трамвайных маршрутов №18 и 19 уже на завершающем этапе. Впрочем, построить последние 25% путей пока мешает строительство. Новини.LIVE разбирались, можно ли безопасно запустить маршрут общественного транспорта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Команда единомышленников: Вадим Столар рассказал о тех, с кем воплощает благотворительные проекты

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз