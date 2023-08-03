В Одессе до октября ограничат движение авто по некоторым улицам

Ограничение движения авто. Фото: google

В Одессе с завтрашнего дня ограничат движение автотранспорта и общественного транспорта на перекрестке улиц Пантелеймоновской и Старопортофранковской. Запрет продлится до конца октября.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"В связи с временным запретом движения Департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета с 4 августа по 20 октября 2023 года (или до завершения работ) вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта", — говорится в сообщении.

Перекрытые улицы в Одессе

В Одессе продолжается ремонт Деволановского спуска. Из-за этого движение транспорта на этом участке дороги запретили.

Также мы писали, что временный запрет на движение транспортных средств по переулку Ляпунова был продлен до 1 сентября. Этот запрет охватывает участок в пределах дома №12.

Работа транспорта в Одессе

Напомним, в Одессе планируется закупить 30 новых электробусов. Проект будет финансироваться Европейским инвестиционным банком.

Также мы писали, что долгожданное строительство линий для трамвайных маршрутов №18 и 19 уже на завершающем этапе. Впрочем, построить последние 25% путей пока мешает строительство. Новини.LIVE разбирались, можно ли безопасно запустить маршрут общественного транспорта.