На ексочільника Одеської ОВА Марченко військові написали заяву в ДБР

Максим Марченко. Фото: Ізмаїльська РДА

На колишнього очільника Одеської ОВА, який наразі керує Покровським угрупованням, написали заяву в Державне бюро розслідувань. Військові звинувачують його у наказах, через які ворог зміг вразити засоби РЕБ та просунутись вглиб української території.

Про це повідомив начальник служби РЕБ 111 бригади Олексій Герман.

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У чому звинувачують Марченка

Військові обвинувачують новопризначеного ТГР "Покровськ" Максима Марченко у тому, що через його накази ряд позицій, зокрема й засоби радіоелектронної боротьби залишились майже без прикриття. Це допомогло окупантам пошкодити РЕБи та вклинитись вглиб позицій ЗСУ на 3 кілометри. Крім того, за даними Олексія Германа, ексочільник Одеської ОВА відмовив бійцям в евакуації з місць вирогідного ураження. Через це було багато поранених в результаті удара КАБом.

"При передачі підрозділів у розпорядження ХХОМБР за евакуацію особового складу відповідають саме вони. В даному конкретному випадку, було відмовлено в евакуації в зв’язку з високою імовірністю ураження евакогруппи. Мені запропонували самостійно витягувати з тої д**и своїх бійців. Ми витягнули. Але для читачів хочу показати конкретний приклад як і чому, з’являються "безвісті зниклі", — пише начальник служби РЕБ 111 бригади Олексій Герман.

Окрім заяви до ДБР, Олексій Герман звернувся і до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського із проханням особисто вникнути у цю ситуацію.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки атаки на Одещину. А також про те, як росіянам довелося відступати під Покровськом.