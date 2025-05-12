На экс-главу Одесской ОГА Марченко военные написали заявление в ГБР

Максим Марченко. Фото: Измаильская РГА

На бывшего главу Одесской ОВА, который сейчас руководит Покровской группировкой, написали заявление в Государственное бюро расследований. Военные обвиняют его в приказах, из-за которых враг смог поразить средства РЭБ и продвинуться вглубь украинской территории.

Об этом сообщил начальник службы РЭБ 111 бригады Алексей Герман.

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В чем обвиняют Марченко

Военные обвиняют новоназначенного ТГР "Покровск" Максима Марченко в том, что из-за его приказов ряд позиций, в том числе и средства радиоэлектронной борьбы остались почти без прикрытия. Это помогло оккупантам повредить РЭБы и вклиниться вглубь позиций ВСУ на 3 километра. Кроме того, по данным Алексея Германа, экс-глава Одесской ОВА отказал бойцам в эвакуации из мест вероятного поражения. Из-за этого было много раненых в результате удара КАБом.

"При передаче подразделений в распоряжение ХХОМБР за эвакуацию личного состава отвечают именно они. В данном конкретном случае, было отказано в эвакуации в связи с высокой вероятностью поражения эвакогруппы. Мне предложили самостоятельно вытаскивать из той за****ы своих бойцов. Мы вытащили. Но для читателей хочу показать конкретный пример как и почему, появляются "без вести пропавшие", — пишет начальник службы РЭБ 111 бригады Алексей Герман.

Кроме заявления в ГБР, Алексей Герман обратился и к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому с просьбой лично вникнуть в эту ситуацию.

Напомним, недавно мы писали о последствиях атаки на Одесскую область. А также о том, как россиянам пришлось отступать под Покровском.