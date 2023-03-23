Переводимо час на годину вперед

Стрілки переводимо на годину вперед 26 березня

Традиційно двічі на рік в Україні відбувається перехід часу. Восени його переводять на годину назад в останню неділю жовтня. Він вважається природним для України. А у березні на годину вперед і називають літнім. Ця традиція почалася ще 1981 року з метою економії електроенергії та подовження світлового дня. Втім у цієї процедури зараз є багато противників, але поки що її скасування не ухвалене Верховною Радою. Хоча законопроєкти й вносилися на розгляд депутатів, вони так і не набрали чинності. Отже, одеситам знову доведеться звикати до нового часу і вставати на годину раніше, щоб встигнути на роботу.

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, чи варто переходити на літній час?

Перехід на літній час у 2023 році

Цього року перехід на літній час припадає на 26 березня. Одесити пенсійного віку вважають, що перехід варто скасувати, бо такі різкі зміни у часі впливають на біологічні ритми й шкодять здоров'ю.

"Я взагалі не люблю переходи. У нашому віці починаєш звикати вже до певного режиму. Мені подобається, коли я відчуваю себе комфортно в певному часовому поясі. А перехід в часі негативно впливає на самопочуття, організм починає налаштовуватися на нові умови, відповідно йде більше затрати енергії. Хоча, певна річ, що ми звикаємо до цього вже, але це важко", — ділиться своїми думками одеситка Наталія.

Після переведення стрілок годинника, на роботу чи до школи доведеться прокидатися на одну годину раніше, але буде збільшено світловий день. Втім, каже одеситка Раїса, процес її пробудження не проходитиме легше. Це пов’язано з тим, що організм починає ефективно функціонувати лише після 9:00 години ранку.

"Коли я ще працювала мені та всім працівникам перехід в часі був дуже незручний і це створювало певні труднощі. Ми нічого не встигали, не висипалися. Звикаєш до одного режиму і так комфортно, а коли його змінюють, починається дисбаланс. Було б добре, щоб вже не переводили стрілки", — розповідає одеситка Раїса.

Коли перехід на літній/зимовий час можуть скасувати

Вперше в Європі годинники почали переводити після завершення Другої світової з метою економії електроенергії. Про зміну часового поясу в Україні йдеться в постанові Кабміну 1996 року. З цього часу закликають скасувати перехід на літній/зимовий час і в Єврокомісії. 2021 рік мав стати останнім роком переведення стрілок. Але нововведення вирішили поки що не ухвалювати, оскільки через територію ЄС проходять три часові пояси, а між окремими країнами-членами немає єдності. Відповідно, скасування переходу на зимовий та літній час вирішили перенести на 2026 рік.

"Скасування часових переходів варто розглядати лише з точки зору економії. На скільки це вигідно державі. Якщо вигідно, тоді варто переходити, якщо ні, то можна і скасувати його. Мені, наприклад, все одно. Мій організм спокійно реагує на такі переходи: на годину раніше чи пізніше вставати — абсолютно без різниці. Правда, вдома по-різному реагують, бо у кожного своя імунна система: комусь легше, а комусь навпаки", — зазначає одесит Сергій.

"Мені, наприклад, все одно. Я пенсіонерка можу прокинутися і лягти спати у будь-який час. Втім взимку людям важко, бо темніє вже о 16:00, а декотрі можуть працювати й до 20:00. Я думаю, що такі маніпуляції із часом проводять для того, щоб люди більше працювали", — ділиться своїми думками одеситка Ліна.

Скасування часових переходів підтримують і в родині Станіслави. Жінка каже, людям старшого віку значно складніше адаптуватися до нового ритму. Бо нестача сну та зміна режиму також можуть стати причиною стресів.

"Я на пенсії та ніяк не відчуваю, тому мені все одно. Втім більшість моїх знайомих проти, бо такий перехід впливає на їхнє здоров’я та самопочуття. Змінюється цикл сну, важко налаштуватися на новий час. У молодому віці було легше і, в принципі, ми навіть не відчували цей перехід, бо весь час були зайняті: робота, справи, дім", — каже одеситка Станіслава.

Який економічний ефект від часового переходу

Експерти тим часом наголошують, що сьогодні головними споживачами електроенергії є не вуличні ліхтарі, а енергоємні підприємства. Тому нині варто модернізувати промисловість, зокрема запроваджувати повсюдний перехід на енергоефективне обладнання. Одесити із такою думкою погоджуються та вважають доцільним встановити певний час і більше його не змінювати.

"Мені здається, у переході часу немає жодного сенсу, уже якось вже б зорієнтувалися і залишили чи літній, чи зимовий час. Якщо це робили з метою економії електроенергії, то сьогодні, на мій погляд, це вже не актуально. Більшість давно перейшли на енергоощадне освітлення та прилади", — зазначає одеситка Владислава.

"Я вважаю, що необхідно один раз перейти, закріпити час і більше його не змінювати. Бо коли люди працюють, це дуже відображається на їхньому стані здоров’я. Важко і дітям, які йдуть до школи, у дитячий садочок. У мене є онуки, і от я згадую, як їм було важко адаптуватися до переходу в часі, діти весь час сонні та стомлені", — розповідає переселенка із Херсона Ольга.

Аби легше адаптуватися до переходу в часі, лікарі рекомендують людям заздалегідь розпочати підготовку. Для цього варто за два тижні змінювати поступово режим сну, більше відпочивати на свіжому повітрі та добре снідати.

Нагадаємо, що сучасна техніка переходять на новий час автоматично. Втім деякі старі телефони, а також механічний годинник потрібно переводити вручну. А щоб не забути це зробити, варто встановити собі нагадування. Так ви точно не заплутаєтеся в часі.