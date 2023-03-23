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На час вперед: одесситы о переводе времени

23 марта 2023 16:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Переводим время в час вперед
Стрелки переводим на час вперед 26 марта
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Традиционно дважды в год в Украине происходит переход времени. Осенью его переводят час назад в последнее воскресенье октября. Он считается естественным для Украины. А в марте на час вперед и называют летним. Эта традиция началась еще в 1981 году для экономии электроэнергии и продления светового дня. Впрочем, у этой процедуры сейчас много противников, но пока ее отмена не принята Верховной Радой. Хотя законопроекты и вносились на рассмотрение депутатов, они так и не вступили в силу. Итак, одесситам снова придется привыкать к новому времени и вставать на час раньше, чтобы успеть на работу.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, стоит ли переходить на летнее время?

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Переход на летнее время в 2023 году

В этом году переход на летнее время выпадает на 26 марта. Одесситы пенсионного возраста считают, что переход следует отменить, потому что такие резкие изменения во времени влияют на биологические ритмы и вредят здоровью.

"Я вообще не люблю переходы. В нашем возрасте начинаешь привыкать уже к определенному режиму. Мне нравится, когда я чувствую себя комфортно в определенном часовом поясе. А переход во времени отрицательно влияет на самочувствие, организм начинает настраиваться на новые условия, соответственно уходит больше  энергии. Хотя, конечно, что мы привыкаем к этому уже, но это тяжело",   делится своими мыслями одесситка Наталья.

После перевода стрелок часов, на работу или в школу придется просыпаться на один час раньше, но будет увеличен световой день. Впрочем, говорит одесситка Раиса, процесс ее пробуждения не будет проходить легче. Это связано с тем, что организм начинает эффективно функционировать только после девяти часов утра.

"Когда я еще работала мне и всем работникам переход во времени был очень неудобный и это создавало определенные трудности. Мы ничего не успевали, не высыпались. Привыкаешь к одному режиму и так комфортно, а когда его сменяют, начинается дисбаланс. Было бы хорошо, чтобы уже не переводили стрелки", — рассказывает одесситка Раиса.

Когда переход на летнее/зимнее время может быть отменен

Впервые в Европе часы начали переводить по завершению Второй мировой войны с целью экономии электроэнергии. Об изменении времени в Украине говорится в постановлении Кабмина 1996 года. С этого времени призывают упразднить переход на летнее/зимнее время и в Еврокомиссии. 2021 должен был стать последним годом перевода стрелок. Но новшества решили пока не принимать, поскольку через территорию ЕС проходят три часовых пояса, а между отдельными странами-членами нет единства. Соответственно, отмену перехода на зимнее и летнее время решили перенести на 2026 год.

"Отмену временных переходов следует рассматривать только с точки зрения экономии. На сколько это выгодно государству. Если выгодно, тогда стоит переходить, если нет, то можно и отменить его. Мне, например, все равно. Мой организм спокойно реагирует на следующие переходы: на час раньше или позже вставать — абсолютно без разницы. Правда, дома по-разному реагируют, потому что у каждого своя иммунная система: кому-то легче, а кому-то наоборот", отмечает одессит Сергей.

"Мне, например, все равно. Я пенсионерка могу проснуться и лечь спать в любое время. Впрочем, зимой людям тяжело, потому что темнеет уже в 16:00, а некоторые могут работать и до 20:00. Я думаю, что такие манипуляции со временем проводят для того, чтобы люди больше работали", — делится своим мнением одесситка Лина.

Отмену временных переходов поддерживают и в семье Станиславы. Женщина говорит, людям постарше значительно сложнее адаптироваться к новому ритму. Ибо недостаток сна и смена режима также могут стать причиной стрессов.

"Я на пенсии и никак не чувствую, поэтому мне все равно. Впрочем, большинство моих знакомых против, потому что такой переход влияет на их здоровье и самочувствие. Изменяется цикл сна, трудно настроиться на новое время. В молодом возрасте было легче и, в принципе, мы даже не ощущали этот переход, потому что все время были заняты: работа, дела, дом", — говорит одесситка Станислава.

Какой экономический эффект от временного перехода

Эксперты подчеркивают, что сегодня главными потребителями электроэнергии являются не уличные фонари, а энергоемкие предприятия. Поэтому сейчас следует модернизировать промышленность, в частности, внедрять повсеместный переход на энергоэффективное оборудование. Одесситы с таким мнением соглашаются и считают целесообразным установить определенное время и больше его не менять.

"Мне кажется, в переходе времени нет никакого смысла, как-то уже бы сориентировались и оставили или летнее, или зимнее время. Если это делали с целью экономии электроэнергии, то сегодня, на мой взгляд, это уже не актуально. Большинство давно перешли на энергосберегающее освещение и приборы", — отмечает одесситка Владислава.

"Я считаю, что необходимо один раз перейти, закрепить время и больше его не менять. Потому что когда люди работают, это очень отражается на их состоянии здоровья. Трудно и детям, которые идут в школу, в детский сад. У меня есть внуки, и вот я вспоминаю, как им было тяжело адаптироваться к переходу во времени, дети все время сонные и уставшие", — рассказывает переселенка из Херсона Ольга.

Чтобы легче адаптироваться к переходу во времени, врачи рекомендуют людям заранее приступить к подготовке. Для этого следует за две недели постепенно менять режим сна, больше отдыхать на свежем воздухе и хорошо завтракать.

Напомним, что современная техника переходит на новое время автоматически. Впрочем, некоторые старые телефоны, а также механические часы нужно переводить вручную. А чтобы не забыть это сделать, следует установить себе напоминание. Так вы точно не запутаетесь во времени.

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