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На головній вулиці Одеси закликали не забувати про полонених

15 грудня 2024 16:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На Дерибасівській в Одесі закликали не забувати про полонених
Акція на підтримку військовополонених. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На Дерибасівській в Одесі відбулася чергова акція на підтримку військовополонених. Родичі захисників та небайдужі одесити закликали пам’ятати про українців, які перебувають у російському полоні. Учасники нагадують, що лише спільними зусиллями можна повернути героїв додому.

Про це з місця подій повідомляють журналісти Новини.LIVE

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"18 місяців без жодної новини"

Серед тих, хто сьогодні тут чекає, і Мар'яна, дружина військовослужбовця 56-ї бригади, вже 18 місяців чекає новин від чоловіка.

"Останній зв’язок був 6 червня 2023 року, коли він зник безвісти. Через три тижні ми дізналися, що він у полоні, з відео, але відтоді — жодної інформації", — розповідає жінка.

На головній вулиці Одеси закликали не забувати про полонених - фото 1
Мар'яна за дочкою. Фото: Новини.LIVE

Мар’яна регулярно відвідує акції разом із маленькою донькою. Вона наголошує на важливості суспільної уваги до проблеми військовополонених захисників.

"Ми тут, щоб нагадати, що за полоненими стоять цілі сім’ї, які також страждають. У полоні — живі заздрять мертвим", — каже вона.

На головній вулиці Одеси закликали не забувати про полонених - фото 2
Люди тримають плакати в руках. Фото: Новини.LIVE

День народження у колонії: історія Лейви Гарсії

Сім'я Лейва Гарсії Хуана-Альберто, морпіха 36-ї бригади, сьогодні у центрі міста майже у повному складі, немає з ними тільки самого захисника. Сестра воїна розказує, що у нього сьогодні День народження.

"Сьогодні його день народження. Це вже третій, який він проводить у російському полоні", — розповідає дівчина.

На головній вулиці Одеси закликали не забувати про полонених - фото 3
Сім'я Лейва Гарсії Хуана-Альберто. Фото: Новини.LIVE
На головній вулиці Одеси закликали не забувати про полонених - фото 3
Акція в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Лейва — уродженець Маріуполя, який він героїчно захищав під час боїв за Азовсталь. Його сестра згадує, як він ще 17-річним юнаком звертався до громади під час Майдану, закликаючи до єдності.

"Він завжди був сильним і принциповим, тому нам особливо страшно за нього в полоні", — ділиться сестра воїна.

Інформації про полонених немає

За словами дівчини, родини полонених не отримують жодної офіційної інформації про стан та місце перебування рідних.

"Ми лише чуємо страшні історії від обмінених хлопців про тортури, голод і жахливі умови", — додає вона.

На головній вулиці Одеси закликали не забувати про полонених - фото 4
Дівчата з плакатми в руках. Фото: Новини.LIVE

Сестра Лейви підкреслила, що кожен може зробити свій внесок у боротьбу за звільнення військовополонених і закликала долучатися до акції й інших людей.

"Це наша спільна реальність, і разом ми здатні на більше", — сказала жінка.

На головній вулиці Одеси закликали не забувати про полонених - фото 5
Хлопці розтягнули банер на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE
На головній вулиці Одеси закликали не забувати про полонених - фото 6
Дівчинка на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, на Дерибасівській, з’явилася незвичайна новорічна ялинка, яку встановили родини військовополонених. Дерево прикрасили кульками з позивними та гаслами на підтримку захисників. Також дружина воїна з Одеси просить про допомогу у поверненні тіла загиблого чоловіка, його хочуть визнати зниклим безвісти. 

Одеса Одеська область полонені Азовсталь Новини Одеси війна

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