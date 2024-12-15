На Дерибасовской в Одессе призвали не забывать о пленных

Акция в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE

На Дерибасовской в Одессе прошла очередная акция в поддержку военнопленных. Родственники защитников и неравнодушные одесситы призывали помнить об украинцах, находящихся в плену. Участники напоминают, что только совместными усилиями можно вернуть героев домой.

Об этом с места событий сообщают журналисты Новини.LIVE.

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"18 месяцев без новостей"

Среди тех, кто сегодня был, и Марьяна, жена военнослужащего 56-й бригады, которая уже 18 месяцев ждет новостей от мужа.

"Последняя связь была 6 июня 2023 года, когда он пропал без вести. Через три недели мы узнали, что он в плену, из видео, но с тех пор — никакой информации", — рассказывает женщина.

Марьяна с дочерью. Фото: Новини.LIVE

Марьяна регулярно посещает акции вместе с маленькой дочерью. Она отмечает важность общественного внимания к проблеме военнопленных защитников.

"Мы здесь, чтобы напомнить, что за пленными стоят целые семьи, которые тоже страдают. В плену — живые завидуют мертвым", — говорит она.

Люди держат плакаты в руках. Фото: Новини.LIVE

День рождения в колонии: история Лейвы Гарсии

Семья Лейва Гарсии Хуана-Альберто, морпеха 36-й бригады, сегодня в центре города почти в полном составе, нет с ними только самого защитника. Сестра воина рассказывает, что у него сегодня День рождения.

"Сегодня его день рождения. Это уже третий, который он проводит в плену", — рассказывает девушка.

Семья Лейва Гарсии Хуана-Альберто. Фото: Новини.LIVE

Акция в центре города. Фото: Новини.LIVE

Лейва — уроженец Мариуполя, который он героически защищал во время боев за Азовсталь. Его сестра вспоминает, как он еще 17-летним юношей обращался к громаде на Майдане, призывая к единству.

"Он всегда был сильным и принципиальным, поэтому нам особенно страшно за него в плену", — делится сестра воина.

Информации о пленных нет

По словам девушки, семьи пленных не получают никакой официальной информации о состоянии и месте пребывания родных.

"Мы лишь слышим страшные истории от обмененных ребят о пытках, голоде и ужасных условиях", — добавляет она.

Девушки с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Сестра Лейвы подчеркнула, что каждый может внести свой вклад в борьбу за освобождение военнопленных, и призвала приобщаться к акции и другим людям.

"Это наша общая реальность, и вместе мы способны на большее", — сказала женщина.

Парни показывают баннер на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Девочка на акции в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, на Дерибасовской появилась необычная новогодняя елка, которую установили семьи военнопленных. Дерево украсили шариками с позывными и лозунгами в поддержку защитников. Также жена воина из Одессы просит о помощи в возвращении тела погибшего мужа, его хотят признать пропавшим без вести.