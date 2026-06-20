На кордоні Одещини з Молдовою відкрили оновлені пункти пропуску

Пункт пропуску на Одещині. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

Марія Луценко Редактор

В Одеській області завершили модернізацію одразу чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Оновлення мають зробити перетин кордону комфортнішим для людей і швидшим для перевезення товарів. Також поблизу одного з переходів облаштували нову сервісну зону для водіїв і подорожуючих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням віцепрем’єр з відновлення Олексія Кулебу.

Нові умови

Оновлення завершили на пунктах пропуску "Старокозаче — Тудора", "Долинське — Чишмікіой", "Лісне — Сеіць" та "Малоярославець 1 — Чадир-Лунга". На об’єктах встановили нові модульні споруди, резервні джерела живлення, сучасне освітлення та оновили інженерні мережі. Також облаштували пішохідні зони та покращили умови роботи прикордонників і митників.

Сервісна зона

Окремо завершили будівництво сучасного майданчика біля пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" на трасі Одеса — Рені. Зона розрахована на 46 вантажівок та 13 легкових автомобілів. Для водіїв створили умови для відпочинку, облаштували освітлення, водопостачання, водовідведення та безбар’єрний доступ.

Розвиток кордону

Модернізація пунктів пропуску має покращити рух людей і товарів, підтримати експорт та розвиток логістичних маршрутів. У межах цих проєктів Україна продовжує оновлювати прикордонну інфраструктуру відповідно до європейських стандартів.

"Ми продовжуємо системно модернізувати кордон. Робимо сучасну інфраструктуру, яка відповідатиме європейським стандартам і забезпечуватиме ефективне сполучення України з країнами ЄС", — зазначив Кулеба.

Відеоконтроль руху

Зазначимо, на трасі Одеса — Рені біля пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" планують встановити систему відеоспостереження та автоматичного керування рухом транспорту. Вона працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та дозволить контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Система передбачає встановлення камер із розпізнаванням номерних знаків, оглядових камер, шлагбаумів та інформаційних табло. Водії зможуть бачити актуальні дані про рух і черги, а проїзд відкриватиметься після перевірки інформації через "єЧергу". Завершити роботи планують до кінця серпня 2026 року.

Як повідомляли Новини.LIVE, у червні 2026 року вартість проїзду в трамваях та тролейбусах в Одесі поки залишилася без змін, однак в Одеській області вже почалося підвищення тарифів на приміські та внутрішньообласні маршрути. Перевізники пояснюють це подорожчанням пального, запчастин та обслуговування транспорту.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі тимчасово змінили роботу кількох трамвайних маршрутів через ремонтні роботи. Частина вагонів курсує за скороченими схемами, а два маршрути взагалі призупинили. Водночас на низці міських вулиць тривають дорожні роботи. Деякі ділянки можуть бути частково обмежені для руху.