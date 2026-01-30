Кордон Молдови зупинили через підозрілий предмет в авто

КПП у Молдові. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Республіки Молдова

У пункті пропуску "Тудора" на кордоні Одещини з Молдовою тимчасово зупинили роботу. Під час контролю в авто громадянина України знайшли предмет, схожий на вибуховий. Територію негайно ізолювали, людей і транспорт вивели з зони ризику. Ситуацію взяли під контроль усі профільні служби.

Про це повідомили в прикордонній поліції Республіки Молдова.

Вибухівка на КПП

Інцидент стався на пункті пропуску "Тудора" під час в’їзду з Одещини до Республіки Молдова. На контроль прибув 63-річний громадянин України на власному автомобілі. Під час перевірки митники разом із прикордонною поліцією виявили в багажі контейнер із предметом, який може бути вибуховим пристроєм. Згідно з протоколом безпеки, територію пункту пропуску одразу ізолювали.

Перекрита дорога до КПП. Фото: скриншот з відео

На місце викликали спеціалізовану групу техніко-вибухового підрозділу "Bombteh" Генерального інспекторату поліції. До завершення перевірок роботу пункту пропуску призупинили.

Наразі в зоні "Тудори" немає людей і транспортних засобів. Тривають оперативні заходи, ситуація перебуває під контролем уповноважених органів. Про подальший розвиток подій обіцяють повідомити додатково.

