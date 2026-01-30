Відео
Головна Одеса На кордоні з Одещиною знайшли вибухівку — Молдова закрила КПП

На кордоні з Одещиною знайшли вибухівку — Молдова закрила КПП

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 13:52
Кордон Молдови зупинили через підозрілий предмет в авто
КПП у Молдові. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Республіки Молдова

У пункті пропуску "Тудора" на кордоні Одещини з Молдовою тимчасово зупинили роботу. Під час контролю в авто громадянина України знайшли предмет, схожий на вибуховий. Територію негайно ізолювали, людей і транспорт вивели з зони ризику. Ситуацію взяли під контроль усі профільні служби. 

Про це повідомили в прикордонній поліції Республіки Молдова.

Читайте також:

Вибухівка на КПП

Інцидент стався на пункті пропуску "Тудора" під час в’їзду з Одещини до Республіки Молдова. На контроль прибув 63-річний громадянин України на власному автомобілі. Під час перевірки митники разом із прикордонною поліцією виявили в багажі контейнер із предметом, який може бути вибуховим пристроєм. Згідно з протоколом безпеки, територію пункту пропуску одразу ізолювали.

На кордоні з Молдовою знайшли вибухівку
Перекрита дорога до КПП. Фото: скриншот з відео

На місце викликали спеціалізовану групу техніко-вибухового підрозділу "Bombteh" Генерального інспекторату поліції. До завершення перевірок роботу пункту пропуску призупинили.

Наразі в зоні "Тудори" немає людей і транспортних засобів. Тривають оперативні заходи, ситуація перебуває під контролем уповноважених органів. Про подальший розвиток подій обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який продавав вибухівку. Також ми писали, що у Молдові знайшли російський ударний БпЛА

Одеса Молдова кордон КПП Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
