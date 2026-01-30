Видео
Україна
Популярные запросы

Главная Одесса На границе с Одесчиной нашли взрывчатку — Молдова закрыла КПП

На границе с Одесчиной нашли взрывчатку — Молдова закрыла КПП

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 13:52
Границу Молдовы остановили из-за подозрительного предмета в авто
КПП в Молдове. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Республики Молдова

В пункте пропуска "Тудора" на границе Одесской области с Молдовой временно остановили работу. Во время контроля в авто гражданина Украины нашли предмет, похожий на взрывчатый. Территорию немедленно изолировали, людей и транспорт вывели из зоны риска. Ситуацию взяли под контроль все профильные службы.

Об этом сообщили в пограничной полиции Республики Молдова.

Читайте также:

Взрывчатка на КПП

Инцидент произошел на пункте пропуска "Тудора" при въезде из Одесской области в Республику Молдова. На контроль прибыл 63-летний гражданин Украины на собственном автомобиле. Во время проверки таможенники вместе с пограничной полицией обнаружили в багаже контейнер с предметом, который может быть взрывным устройством. Согласно протоколу безопасности, территорию пункта пропуска сразу изолировали.

На кордоні з Молдовою знайшли вибухівку
Перекрыта дорога к КПП. Фото: скриншот из видео

На место вызвали специализированную группу технико-взрывного подразделения "Bombteh" Генерального инспектората полиции. До завершения проверок работу пункта пропуска приостановили.

Сейчас в зоне "Тудоры" нет людей и транспортных средств. Продолжаются оперативные мероприятия, ситуация находится под контролем уполномоченных органов. О дальнейшем развитии событий обещают сообщить дополнительно.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который продавал взрывчатку. Также мы писали, что в Молдове нашли российский ударный БпЛА

Одесса Молдова граница КПП Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
