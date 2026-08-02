На кордоні з Румунією розвертають авто з Одещини: причини

Прикордонник перевія авто: Західне управління ДПСУ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Водіям, які планують перетинати кордон з Румунією через Одеську область, варто заздалегідь перевірити документи на автомобіль. Під час прикордонного контролю можуть попросити підтвердження чинного технічного огляду. Також необхідно мати документи на водія та транспортний засіб.

Які документи обов’язкові на кордоні з Румунією — інформує Новини.LIVE.

Техогляд авто

Румунська прикордонна поліція зазначає, що під час контролю водій має пред’явити документ, що посвідчує особу, водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та підтвердження проходження періодичного технічного огляду. Техогляд має бути чинним на момент перетину кордону.

Тому перед поїздкою варто перевірити термін дії документа про технічний стан автомобіля. Якщо техогляд для конкретного транспортного засобу є обов’язковим, підтвердження його проходження має бути чинним.

Документи водія

Для поїздки автомобілем до Румунії варто підготувати:

дійсний закордонний паспорт або інший документ, що дає право на перетин кордону;

водійське посвідчення відповідної категорії;

свідоцтво про реєстрацію автомобіля;

чинну "Зелену картку";

документ про проходження технічного огляду, якщо він обов’язковий для автомобіля;

документ, який підтверджує право користування авто, якщо водій не є його власником.

Румунська прикордонна поліція також вказує "Зелену картку" та реєстраційні документи серед документів для водіїв, які підтверджують умови поїздки.

Додаткові документи

Під час перевірки можуть попросити підтвердити мету та умови перебування. Залежно від ситуації це може бути бронювання житла, запрошення, медична страховка або підтвердження наявності коштів на поїздку. Перелік документів залежить від мети візиту.

Громадяни України з біометричними закордонними паспортами можуть в’їжджати до Румунії без візи для короткострокових поїздок. Безвізовий режим передбачає перебування до 90 днів протягом будь-яких 180 днів.

Окремо слід пам’ятати про митні правила. Зокрема, для готівки діє правило декларування: кошти на суму від 10 тисяч євро підлягають декларуванню. Тобто сам факт перевезення такої суми не є забороненим, але її необхідно задекларувати відповідно до встановлених правил.

Перед поїздкою водіям варто перевірити чинність усіх документів, особливо техогляду та страховки. Це допоможе уникнути зайвих затримок під час проходження контролю.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна та Румунія планують суттєво розширити мережу пунктів пропуску на спільному кордоні. Одним із головних проєктів стане будівництво мосту, що з’єднає населені пункти Орлівка та Ісакча.

Також Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.