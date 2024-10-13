Чоловіка засудили за самовільне залишення місця служби під час війни

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: freepik

Мешканця Миколаївщини засудили за самовільне залишення місця служби під час воєнного стану. Чоловіка позбавили волі на шість років.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Самовільне залишення служби

Відомо, що солдат у липні 2024 року самовільно залишив місце служби під час воєнного стану. Крім того, обвинувачений, уродженець села Панкратове Арбузинського району Миколаївської області, мав за собою довгу історію судимостей, включно з крадіжками та хуліганством. У серпні цього року він добровільно намагався повернутися до військової служби.

Яке покарання

Суд врахував попередні судимості обвинуваченого, зокрема рецидив правопорушень, його каяття та активне сприяння слідству. В результаті суд призначив йому шість років позбавлення волі за порушення ч.5 ст.407 КК України.

Нагадаємо, мешканець Одещини свідомо відмовився йти до війська. Свій вчинок він поясним небажанням воювати. Також ми писали, що волонтер отримав "бойову" повістку, але не з'явився на пункт збору.