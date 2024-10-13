Мужчину осудили за самовольное оставление места службы во время войны

Судейский молоток. Фото иллюстративное: freepik

Жителя Николаевщины осудили за самовольное оставление места службы во время военного положения. Мужчину лишили свободы на шесть лет.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Самовольное оставление службы

Известно, что солдат в июле 2024 самовольно покинул место службы во время военного положения. Кроме того, обвиняемый, уроженец села Панкратово Арбузинского района Николаевской области, имел за собой долгую историю судимостей, включая воровство и хулиганство. В августе этого года он добровольно пытался вернуться на военную службу.

Какое наказание

Суд учел предварительные судимости обвиняемого, в том числе рецидив правонарушений, его раскаяние и активное содействие следствию. В результате суд назначил ему шесть лет лишения свободы за нарушение ч.5 ст.407 УК Украины.

Напомним, житель Одесчины сознательно отказался идти в армию. Свой поступок он объясняет нежеланием воевать. Также мы писали, что волонтер получил "боевую" повестку, но не явился на пункт сбора.