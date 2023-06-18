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На Миколаївщині досі підтоплено 18 населених пунктів

18 червня 2023 10:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Миколаївщині досі підтоплено 18 населених пунктів
Рятувальники відкачують воду. Фото: ДСНС в Миколаївській області
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Рятувальники в Миколаївській області продовжують відкачувати воду  із пошкоджених домогосподарств. Досі підтопленими залишаються 18 населених пунктів у Баштанському районі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Миколаївській області.

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Відкачування води

Станом на 18 червня із підтоплених населених пунктів силами рятувальників Головного управління ДСНС України у Миколаївській області відкачано 2216 куб м води. Роботи проводились у 130 домоволодіннях, від наслідків затоплення очищено 71 погріб, 69 колодязів та 12 дворів. Загалом надано допомогу 382 громадянам.

"Працюємо й надалі та робимо все від нас залежне, аби громадяни змогли якнайшвидше повернутись до нормальних умов життєдіяльності та повністю оговтатись від наслідків екоциду, вчиненого росіянами, — підриву греблі Каховської ГЕС. Разом до Перемоги", — йдеться у повідомленні. 

Наслідки підтоплення

Зазначимо, за прогнозами фахівців рівень води на Миколаївщині повернеться до норми за кілька днів. А у деяких населених пунктах — приблизно лиш за тиждень.

Нагадаємо, в Миколаївській області, внаслідок підриву Каховської ГЕС постраждали 4886 домоволодінь. Підтоплено 350 будинків, відключено від електромережі повністю 9 населених пунктів, 4 знеструмлено частково. Із зони підтоплення евакуювали 658 людей, з них — 138 дітей.

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