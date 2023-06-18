В Николаевской области до сих пор подтоплено 18 населенных пунктов

Спасатели откачивают воду. Фото: ГСЧС в Николаевской области

Спасатели в Николаевской области продолжают откачивать воду из поврежденных домов. До сих пор подтопленными остаются 18 населенных пунктов в Баштанском районе.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

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Откачка воды

На 18 июня из подтопленных населенных пунктов силами спасателей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области откачано 2216 куб м воды. Работы проводились в 130 домовладениях, от последствий затопления очищен 71 погреб, 69 колодцев и 12 дворов. В общей сложности оказана помощь 382 гражданам.

"Работаем и дальше и делаем все от нас зависящее, чтобы граждане смогли как можно быстрее вернуться к нормальным условиям жизнедеятельности и полностью оправиться от последствий экоцида, совершенного россиянами, — подрыва плотины Каховской ГЭС", — говорится в сообщении.

Последствия подтопления

Отметим, по прогнозам специалистов, уровень воды на Николаевщине вернется к норме через несколько дней. А в некоторых населенных пунктах — примерно только через неделю.

Напомним, в Николаевской области, в результате подрыва Каховской ГЭС пострадали 4886 домовладений. Подтоплены 350 домов, отключены от электросети полностью 9 населенных пунктов, 4 обесточены частично. Из зоны подтопления эвакуировали 658 человек, из них 138 детей.